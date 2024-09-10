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Eylül ayında hangi balıklar yenir? Eylül balıkları hangileri?

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#Eylül#Balık#Lezzet
Eylül ayında hangi balıklar yenir Eylül balıkları hangileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 13:44

1 Eylül'de balık avı sezonunun açılmasıyla birlikte sağlık deposu balık, sofralardaki yerini almaya başladı. Eylül ayında en lezzetli balıkların hangisi olduğunu ve bu ay hangi balıkların yenmesi gerektiğini merak eden vatandaşlar da konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Eylül'de lezzetli olan balıklar...

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Av sezonun açılmasıyla balık fiyatları da düşmeye başladı. Fiyatların düşmesiyle sofraların baştacı balık hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. Eylül ayında hangi balıkların yenmesi gerektiği de araştırılıyor. Peki, Eylül'de hangi balıklar yenir?

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Eylül ayının gelmesiyle balık sezonu açılır. Yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır, izmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı yerindedir. Bolca görülen kırlangıcın yanında lüfer azdır ama sezonu gelmiştir. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

BALIĞIN FAYDALARI NELER?

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye etse bile ülkemizde balık tüketimi oldukça az. İşte, balığın bilinen faydaları...

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Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.

Depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.

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