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Eylül ayı çay parası ne zaman yatacak? 2024 ÇAYKUR çay parası ödeme tarihi bilgisi

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Eylül ayı çay parası ne zaman yatacak 2024 ÇAYKUR çay parası ödeme tarihi bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 15:05

Eylül ayı çay parası ödemeleri, ÇAYKUR'un duyuruları üzerinden yakından takip ediliyor. ÇAYKUR tarafından yapılan alımların akabinde çay parası ödeme tarihlerine kilitlenen pek çok vatandaş, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına başladı Peki, Eylül ayı çay parası ne zaman yatacak? İşte, 2024 ÇAYKUR çay parası ödeme tarihi bilgisi

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2024 yılı Eylül ayına ait çay destekleme ödemelerinin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Genel olarak, yaş çay ve destekleme ödemeleri hasat dönemi sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre yapılıyor. Peki, Eylül ayı çay parası ne zaman yatacak? İşte, 2024 ÇAYKUR çay parası ödeme tarihi bilgisi

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Bu yıl çay parası ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda Eylül ayı çay parası ödemeleri, Ekim ayının son günlerinde hesaba geçmişti. Bu çerçevede Eylül ayı çay ödemelerinin, 30-31 Ekim tarihlerinde hesaplara geçeceği öngörülebilir.

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