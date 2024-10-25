Eylül ayı çay parası ne zaman yatacak? 2024 ÇAYKUR çay parası ödeme tarihi bilgisi

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2024 yılı Eylül ayına ait çay destekleme ödemelerinin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Genel olarak, yaş çay ve destekleme ödemeleri hasat dönemi sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre yapılıyor. Peki, Eylül ayı çay parası ne zaman yatacak? İşte, 2024 ÇAYKUR çay parası ödeme tarihi bilgisi

EYLÜL AYI ÇAY PARASI NE ZAMAN YATACAK? 2024 ÇAYKUR ÇAY PARASI ÖDEME TARİHİ BİLGİSİ

Bu yıl çay parası ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda Eylül ayı çay parası ödemeleri, Ekim ayının son günlerinde hesaba geçmişti. Bu çerçevede Eylül ayı çay ödemelerinin, 30-31 Ekim tarihlerinde hesaplara geçeceği öngörülebilir.