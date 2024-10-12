Evdeki malzemelerle tıkanan lavaboyu açmak bu kadar kolay! Tıkanan lavabo borusu nasıl açılır?

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Tıkanan lavaboyu açmak, herkesin sıkça karşılaştığı başa bela bir durum. Aslında tıkanmış lavaboyu açmanın kimyasal çözeltilere pabuç bırakmayan çok doğal bir yöntemi var!

Lavaboyu açarken soluğunuz havadan vücuda giren bu kimyasallar size zarar verebilir. Tıkalı bir lavaboya karşı en doğal çözüm ise karbonat.

Nasıl uygulayacağımıza gelirsek; Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın. Lavaboyu açmak işte bu kadar kolay. Üstelik solunumunuza zarar vermeden.