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Evdeki malzemelerle tıkanan lavaboyu açmak bu kadar kolay! Tıkanan lavabo borusu nasıl açılır?

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#Tıkanık Lavabo Nasıl Açılır#Pratik Bilgiler#Tıkanan Lavaboyu Açmak
Evdeki malzemelerle tıkanan lavaboyu açmak bu kadar kolay Tıkanan lavabo borusu nasıl açılır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 14:38

Tıkanan lavabolar ya da evdeki giderler, ortalığı savaş alanına çevirebilir. Bazen birkaç kere denesek de tıkanıklığı açmak bizi hayli uğraştırabilir. Marketten aldığımız lavabo açıcılar hemen hemen herkesin başvurduğu başlıca yöntemlerden fakat bu açıcıların içindeki kimyasallar kaş yaparken göz çıkarabilir. Nasıl mı? İşte, tıkanan lavaboları açmanın yöntemi

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Tıkanan lavaboyu açmak, herkesin sıkça karşılaştığı başa bela bir durum. Aslında tıkanmış lavaboyu açmanın kimyasal çözeltilere pabuç bırakmayan çok doğal bir yöntemi var!

Lavaboyu açarken soluğunuz havadan vücuda giren bu kimyasallar size zarar verebilir. Tıkalı bir lavaboya karşı en doğal çözüm ise karbonat.

Evdeki malzemelerle tıkanan lavaboyu açmak bu kadar kolay Tıkanan lavabo borusu nasıl açılır

Nasıl uygulayacağımıza gelirsek; Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın. Lavaboyu açmak işte bu kadar kolay. Üstelik solunumunuza zarar vermeden. 

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#Tıkanık Lavabo Nasıl Açılır#Pratik Bilgiler#Tıkanan Lavaboyu Açmak

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