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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2023 evde bakım maaşı bilgileri

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu Temmuz 2023 evde bakım maaşı bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 08:46

Haziran asgari ücrete zam yapıldı ve net maş 11 bin 402 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kuşkusuz evde bakım maaşı oldu. Peki, evde bakım maaşı Temmuz 2023'de ne kadar olacak? İşte, o detaylar

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Evde bakım maaşı asgari ücret temmuz zammının Haziran ayında açıklanmasıyla belli oldu. Milyonların beklediği asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. 2023 evde bakım aylığı ücretleri, asgari ücret zammıyla şekillendi. Engellilere evde bakım maaşı hakkındaki araştırmalar, yeni yıl ile beraber yoğunlaştı. "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı, bu kapsamda her ay belli miktarda ödeme alan binlerce vatandaşın en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz 2023 engelli bakım parası ücreti...

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. 2023 yılında Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.

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