Esma Esad öldü mü? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad yaşıyor mu?

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Esma Esad'ın ölümüne dair sosyal medyada yayılan iddialar, 2024 yılının Haziran ayında geniş yankı uyandırdı. Ancak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi, bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Parti, Esma Esad'ın sağlık durumu hakkında yayılan doğrulanmamış bilgilerle ilgili uyarı yaparak, bu tür haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurguladı​

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ?

Esma Esad, geçtiğimiz yıllarda meme kanserini yenmişti ve şu anda lösemi ile mücadele ediyor. Esad ailesi ve Baas Partisi, Esma Esad'ın tedavi sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. Sosyal medyada yayılan ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde ifade edildi