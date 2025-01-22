Eslem Uyanık kimdir, kaç yaşındaydı? Michelin rehberine giren Şef Eslem Uyanık Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti…

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Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi. Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ESLEM UYANIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Bolu Kartalaya'daki yangında yaşamını yitiren 76 kişiden birinin, Michelin listesine giren restoranın aşçısı Eslem Uyanık olduğu ortaya çıktı. 1997 Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla kariyerinde önemli bir yere gelmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi gören Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalıştı.

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Uyanık, "dry age" balık konseptiyle adını dünyaya duyurdu. Chef de Partie (Soğuk İstasyon Şefi) olarak görev yaptığı Amavi Alaçatı, bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldı. Eslem Uyanık, genç yaşına rağmen uluslararası alanda dikkat çekiyordu.