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Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Erol Ayyıldız'ın biyografisi ve hayatı!

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#Erol Ayyıldız Kimdir#Resmi Gazete#Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü
Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldızın biyografisi ve hayatı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 01:39

Erol Ayyıldız'ın hayatı ve biyografisi atama kararıyla gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Erol Ayyıldız, Türkiye'nin birçok ilinde kaymakam ve vali görevlerinde bulundu. Son olarak 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız, Giresun'da dünyaya geldi. Peki, Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Erol Ayyıldız'ın biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Erol Ayyıldız kimdir? sorusu Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile merak konusu oldu. Resmi Gazete'nin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan karara göre Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Erol Ayyıldız, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanmıştı.

Erol Ayyıldız kimdir?

1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

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Mesleki kariyeri boyunca sırasıyla; Ordu Ulubey Kaymakamı, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı, Nevşehir Kozaklı Kaymakamı, Bitlis Vali Yardımcısı, Rize Çayeli Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, Zonguldak Valisi, Aydın Valisi, İzmir Valisi son olarak ise 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevlerini üstlendi.

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#Erol Ayyıldız Kimdir#Resmi Gazete#Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü

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