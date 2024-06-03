Erkan Yolaç'ın eşi Asman Yolaç neden ve kaç yaşında vefat etti? Asuman Yolaç kimdir, nerede ne zaman dünyaya geldi? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

1970 yılında Türkiye Güzeli seçilen Asuman Yolaç hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan gelişme sonrası Asuman Yolaç'ın biyografisi ve ölüm nedeniyle ilgili ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Peki, Erkan Yolaç'ın eşi Asman Yolaç kaç yaşında ve neden vefat etti? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç'ın biyografisi...

ASUMAN YOLAÇ KAÇ YAŞINDA NEDEN VEFAT ETTİ?

Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Yolaç (Tuğberk) 2 Haziran Pazar günü 72 yaşında hayatını kaybetti.

ASUMAN YOLAÇ KİMDİR?

Asuman Tuğberk Yolaç, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.

1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.