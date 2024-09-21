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Ercan Güven kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Spor yazarı Ercan Güven hayatı ve biyografisi

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Ercan Güven kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti Spor yazarı Ercan Güven hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 12:59

Spor basınının önde gelen isimlerinden Ercan Güven hayatını kaybetti. Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Peki, Ercan Güven kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Spor yazarı Ercan Güven hayatı ve biyografisi

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Spor gazetecisi ve yazarı Ercan Güven, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vefat eden Ercan Güven için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İletişim Başkanı Altun mesajında;

“Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Merhum Ercan Güven’in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

ERCAN GÜVEN KİMDİR?

Spor yazarı Ercan Güven, 1980'li yıllarda, Milliyet'te görev aldı. Ayrıca merhum Namık Sevik'in yeğenidir.

Ercan Güven Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesidir.

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