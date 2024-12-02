Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta mı? Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi?

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Engelliler Gününde memurların izinli olup olmadığı 3 Aralık öncesi gündeme geldi. 3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır.