Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta mı? Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 09:41
3 Aralık Engelliler Gününde memurlar izinli mi sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Her yıl 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Engelliler Günü kapsamında memurların idari izinli sayılıp sayılmadığı her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? İşte, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli memurlar için çıkarılan genelge
Engelliler Gününde memurların izinli olup olmadığı 3 Aralık öncesi gündeme geldi. 3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır.