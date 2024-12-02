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Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta mı? Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi?

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Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 09:41

3 Aralık Engelliler Gününde memurlar izinli mi sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Her yıl 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Engelliler Günü kapsamında memurların idari izinli sayılıp sayılmadığı her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? İşte, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli memurlar için çıkarılan genelge

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Engelliler Gününde memurların izinli olup olmadığı 3 Aralık öncesi gündeme geldi. 3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır.

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Engelliler Günü ne zaman Dünya Engelliler Günü 3 Aralıkta mı Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi

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