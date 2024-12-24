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Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? Emine Alangoya'nın biyografisi

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Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında Emine Alangoyanın biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 17:11

Emine Alangoya kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Emine Alangoya, uzun yıllar boyunca Koç Holding bünyesinde önemli görevlerde bulunmuş bir iş insanıdır. Koç Holding’in büyüme süreçlerinde kritik sorumluluklar üstlenmiş ve birçok yöneticiye ilham kaynağı olmuştur. Peki, Emine Alangoya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Emine Alangoya, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak, Koç Holding’teki 53 yıllık kariyeri ile dikkat çekmiştir. Son 43 yılını Koç Holding A.Ş. Muhasebe Müdürü ve Direktörü olarak geçiren Alangoya, şirketin birçok önemli dönemecinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Peki, Emine Alangoya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

1949 doğumlu Emine Alangoya, 1970 yılında Koç Holding ailesine katıldı ve 53 yıl süren başarılı bir kariyere imza attı. Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak başladığı Koç Holding'deki yolculuğu, kısa sürede şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olmasına zemin hazırladı. Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi büyük projelerde yer alan Alangoya, bu süreçteki katkılarıyla tanındı. 43 yıl boyunca Koç Holding A.Ş. Muhasebe Müdürü ve Direktörü olarak görev yaparak şirketin büyümesine ve kurumsal kültürünün şekillenmesine katkı sağladı. Disiplinli çalışma tarzı ve sorumluluk bilinci ile birçok yöneticinin yetişmesine yardımcı oldu.

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