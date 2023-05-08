Ehliyet ile oy kullanılır mı? Sürücü belgesi ile oy kullanılabilir mi? YSK açıkladı

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Ehliyet ile oy kullanılır mı sorusu yanıt buldu. Buna göre, seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler olabilecek.

Sonuç olarak Ehliyet ile oy kullanımı sağlanabilecek.