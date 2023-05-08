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Ehliyet ile oy kullanılır mı? Sürücü belgesi ile oy kullanılabilir mi? YSK açıkladı

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#Ehliyet#Sürücü Belgesi#Ehliyet Seçim
Ehliyet ile oy kullanılır mı Sürücü belgesi ile oy kullanılabilir mi YSK açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:35

Ehliyet ile oy kullanılabilir mi sorusu, seçime çok az bir süre kala binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kimlik belgesi olmayan vatandaşların nüfus cüzdanı yerine geçebilecek olan belgelerle oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili YSK'den önemli açıklamada bulunuldu. Peki, ehliyet ile oy kullanılır mı? İşte, YSK'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar

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Ehliyet ile oy kullanılır mı sorusu yanıt buldu. Buna göre, seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler olabilecek.

Sonuç olarak Ehliyet ile oy kullanımı sağlanabilecek.

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#Ehliyet#Sürücü Belgesi#Ehliyet Seçim

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