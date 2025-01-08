Ehlen ve sehlen ne demek? Cem Yılmaz'ın paylaşımı sonrası merak konusu oldu

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Ehlen ve sehlen (أهلاً وسهلاً) Arapça bir selamlama ifadesidir ve "Hoş geldiniz" anlamına gelir. Genellikle bir misafiri sıcak bir şekilde karşılamak, saygı göstermek veya birine ev sahipliği yapmanın memnuniyetini ifade etmek için kullanılır.

Kelime anlamı:

Ehlen (أهلاً): "Aile gibi" anlamına gelir. Yani, "Sen bizim ailemizden biri gibi hoş geldin." Sehlen (سهلاً): "Kolaylık" veya "rahatlık" anlamına gelir. Yani, "Sana burada kolaylık ve rahatlık diliyorum."

Bu ifade, Arap kültüründe misafirperverliğin ve sıcak karşılamanın bir simgesidir. Özellikle Arapça konuşulan ülkelerde ve İslam kültüründe sıkça kullanılır. Misafir ya da yeni gelen birine "Ehlen ve sehlen" dediğinizde, onun kendini rahat hissetmesini ve hoş karşılandığını ifade etmiş olursunuz.