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EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA| Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atama sonuçları!

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#Emniyet Atamaları#Egm Terfileri#Emniyet Müdürü Atamaları
EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA| Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atama sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 02:50

Emniyet müdürü ve emniyet amiri atama sonuçları için son dakika açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbelerindeki Emniyet personellerinin terfi duyurusu, "https://www.egm.gov.tr/" internet adresinden de yayımlandı. Açıklama sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. İşte, EGM atama sonuçları ve terfileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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EGM terfi sonuçları belli oldu. "2024 yılı Genel Atama Dönemi" duyurusunu yayınlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde atamaların gerçekleştiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE EMNİYET AMİRİ ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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#Emniyet Atamaları#Egm Terfileri#Emniyet Müdürü Atamaları

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EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA| Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atama sonuçları

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