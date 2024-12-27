Eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü açık mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı

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Eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü eczaneye gidecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. Bilindiği üzere resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor ve nöbetçi eczaneler listesi güncel olarak paylaşılıyor. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte sorgulanan detaylar...

31 ARALIK’TA ECZANELER AÇIK MI?



31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.



1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI?



1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugünde sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor.