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Eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü açık mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı

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#Eczane#1 Ocak#Açık Mı
Eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü açık mı İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 17:04

Yılbaşı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yılbaşında plan yapacaklar merak içerisinde "Eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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Eczaneler 1 Ocak Çarşamba günü eczaneye gidecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. Bilindiği üzere resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor ve nöbetçi eczaneler listesi güncel olarak paylaşılıyor. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte sorgulanan detaylar...

31 ARALIK’TA ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugünde sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor.

 

 

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#Eczane#1 Ocak#Açık Mı

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