e-YDS 2 sonuçları açıklandı! ÖSYM e-YDS 2025/2 (İngilizce) sonuçları sorgulama

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ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2025/2 (İngilizce) bugün 4 ilde gerçekleştirildi. 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Sınav sonrası adaylar sonuçlarını merak edip ÖSYM’nin internet sitesini ziyaret etmeye başladı. İşte e-YDS 2 sonuçları…

E-YDS 2 (İNGİLİZCE) SONUÇLARI AÇIKLANDI

e-YDS 2025/2 (İngilizce) sonuçları açıklandı. 1 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Şubat 2025 tarihinde saat 18.00'den itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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