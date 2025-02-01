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e-YDS 2 sonuçları açıklandı! ÖSYM e-YDS 2025/2 (İngilizce) sonuçları sorgulama

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#E-YDS 2#E-YDS 2 İngilizce#E-YDS 2 Sonuçları
e-YDS 2 sonuçları açıklandı ÖSYM e-YDS 2025/2 (İngilizce) sonuçları sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 18:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) bugün gerçekleştirildi. 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapıldı. ÖSYM, sınav sonrası yaptığı duyuru ile sonuçların açıklandığını duyurdu. İşte e-YDS 2025/2 (İngilizce) sonuçları sorgulama ekranı

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ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2025/2 (İngilizce) bugün 4 ilde gerçekleştirildi. 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Sınav sonrası adaylar sonuçlarını merak edip ÖSYM’nin internet sitesini ziyaret etmeye başladı. İşte e-YDS 2 sonuçları

E-YDS 2 (İNGİLİZCE) SONUÇLARI AÇIKLANDI

e-YDS 2025/2 (İngilizce) sonuçları açıklandı. 1 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Şubat 2025 tarihinde saat 18.00'den itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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