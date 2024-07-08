Güncelleme Tarihi:
e-İmza (elektronik imza), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet'e güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlar. E imza nasıl ve nereden alınır? E imza ne işe yarıyor? İşte, o detaylar
E-İMZA NE İŞE YARAR?
E-İMZA NASIL ALINIR?
E-imza almak için yetkilendirilmiş e-imza hizmet sağlayıcılarına başvurmanız gerekmektedir.
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.