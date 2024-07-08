×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

E imza nasıl ve nereden alınır? E imza ne işe yarıyor?

Güncelleme Tarihi:

#E İmza#E İmza Nedir#E İmza Ne İşe Yarar
E imza nasıl ve nereden alınır E imza ne işe yarıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 14:07

E-İmza Türkiye'de bazı dönemlerde talep gören yöntemlerden birisidir. Elektronik imza (e-imza), elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan dijital bir kimlik doğrulama yöntemidir. E-imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Türkiye'de hukuki geçerliliğe sahiptir ve el yazısı ile atılan imza ile aynı hukuki sonuçları doğurur. Peki, E imza nasıl ve nereden alınır? E imza ne işe yarıyor? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

e-İmza (elektronik imza), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet'e güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlar. E imza nasıl ve nereden alınır? E imza ne işe yarıyor? İşte, o detaylar 

E-İMZA NE İŞE YARAR?

  • Resmi Belgeler ve Sözleşmeler: E-imza, resmi belgelerin ve sözleşmelerin elektronik ortamda imzalanmasında kullanılır.
  • Elektronik Hizmetler: Kamu kurumları, bankacılık işlemleri, e-devlet uygulamaları gibi birçok alanda güvenli ve hızlı işlem yapmayı sağlar.
  • Kayıt ve Başvuru İşlemleri: Üniversite kayıtları, kamu personeli başvuruları gibi çeşitli başvuru işlemlerinde e-imza kullanılabilir.
  • Ticari İşlemler: Şirketler arası sözleşmeler, fatura işlemleri, ticari yazışmalar gibi işlemlerde kullanılır.

E-İMZA NASIL ALINIR?

E-imza almak için yetkilendirilmiş e-imza hizmet sağlayıcılarına başvurmanız gerekmektedir. 

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#E İmza#E İmza Nedir#E İmza Ne İşe Yarar

BAKMADAN GEÇME!

E imza nasıl ve nereden alınır E imza ne işe yarıyor

E imza nasıl ve nereden alınır? E imza ne işe yarıyor?

#E İmza
AŞURE TARİFİ VE MALZEMELERİ || Aşure kaç malzeme ile yapılır, hangi malzeme ne zaman eklenir İşte aşure yapımı püf noktaları

AŞURE TARİFİ VE MALZEMELERİ || Aşure kaç malzeme ile yapılır, hangi malzeme ne zaman eklenir? İşte aşure yapımı püf noktaları!

#Aşure Malzemeleri
TV YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde ne var Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#TV Yayın Akışı 8 Temmuz 2024
A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101de bu hafta neler var A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101'de bu hafta neler var? A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

#A101 Aktüel 11 Temmuz 2024
Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri

#Öğretmenlik Meslek Kanunu

EN SON HABERLER

E imza nasıl ve nereden alınır E imza ne işe yarıyor

E imza nasıl ve nereden alınır? E imza ne işe yarıyor?

#E İmza
AŞURE TARİFİ VE MALZEMELERİ || Aşure kaç malzeme ile yapılır, hangi malzeme ne zaman eklenir İşte aşure yapımı püf noktaları

AŞURE TARİFİ VE MALZEMELERİ || Aşure kaç malzeme ile yapılır, hangi malzeme ne zaman eklenir? İşte aşure yapımı püf noktaları!

#Aşure Malzemeleri
TV YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde ne var Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#TV Yayın Akışı 8 Temmuz 2024
A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101de bu hafta neler var A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101'de bu hafta neler var? A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

#A101 Aktüel 11 Temmuz 2024
Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri

#Öğretmenlik Meslek Kanunu