E-Genç GSB kamp başvuru sonuçları 2024! Gençlik kampları sonuçları

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Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen Gençlik Kamplarının başvuru sonuçları E-Devlet E-Genç aracılığıyla açıklandı.
2024 GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı.
GSB KAMP BAŞVURU SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI
12-15 yaş Deniz Kampları ve 16-25 yaş Doğa Kampları için başvuru alınmıştı. İkinci 6 dönem başvuruları 7 Temmuz’a kadar devam ediyor.