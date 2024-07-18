E-Genç GSB kamp başvuru sonuçları 2024! Gençlik kampları sonuçları

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Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen Gençlik Kamplarının başvuru sonuçları E-Devlet E-Genç aracılığıyla açıklandı.

2024 GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı.

GSB KAMP BAŞVURU SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

12-15 yaş Deniz Kampları ve 16-25 yaş Doğa Kampları için başvuru alınmıştı. İkinci 6 dönem başvuruları 7 Temmuz’a kadar devam ediyor.