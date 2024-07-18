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E-Genç GSB kamp başvuru sonuçları 2024! Gençlik kampları sonuçları

Güncelleme Tarihi:

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E-Genç GSB kamp başvuru sonuçları 2024 Gençlik kampları sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 12:51

GSB kamp başvuru sonuçları, deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 35 farklı ilde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanı başvuruya açıldı. Peki, GSB kamp başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen Gençlik Kamplarının başvuru sonuçları E-Devlet E-Genç aracılığıyla açıklandı.

2024 GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı.

GSB KAMP BAŞVURU SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

12-15 yaş Deniz Kampları ve 16-25 yaş Doğa Kampları için başvuru alınmıştı. İkinci 6 dönem başvuruları 7 Temmuz’a kadar devam ediyor.

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E-Genç GSB kamp başvuru sonuçları 2024 Gençlik kampları sonuçları

E-Genç GSB kamp başvuru sonuçları 2024! Gençlik kampları sonuçları

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