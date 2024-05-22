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e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi! e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl doldurulur?

Güncelleme Tarihi:

#Kaza Tutanağı#Kaza Tespit Tutanağı#E-Devlet Kaza Tutanağı
e-Devlet’a Kaza Tutanağı özelliği geldi e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl doldurulur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:39

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geldi. Böylece meydana gelen kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek. Peki, e-Devlet Kaza Tutanağı nedir, nasıl doldurulur?

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Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın

-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin

-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin

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-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın

-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin

-Sigorta bilgilerini girin

-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

 

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#Kaza Tutanağı#Kaza Tespit Tutanağı#E-Devlet Kaza Tutanağı

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