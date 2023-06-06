E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

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İçişleri Bakanlığı tarafından bayram harçlığı verilecek mi? sorusu 1000 TL bayram harçlığı iddialarının gündeme gelmesiyle yanıtı araştırılan konulardan oldu. Konuyla ilgili iddialar bu yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşılmıştı. İşte, İçişleri Bakanlığı'ndan '1000 TL bayram harçlığı' iddialarına yönelik yapılan açıklamanın detayları...

1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

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Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.