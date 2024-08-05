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Dünya Sivaslılar Günü ne zaman? 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü mü?

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Dünya Sivaslılar Günü ne zaman 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü mü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 13:14

Dünya Sivaslılar Günü 2024 yılında da bölge halkının unutmadığı günler arasında yer alıyor. Sivas Belediyesi'nin geçmiş yıllarda başlattığı 'Dünya Sivaslılar Günü' çağrısı bu yılda sosyal medyada büyük destek topladı ve ilgi odağı oldu. Yurt içinden ve yurt dışından fikre destek veren Sivaslılar, Twitter üzerinde bu günü kutluyor. Peki, Dünya Sivaslılar Günü ne zaman? İşte, tarih bilgisi...

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Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait, farklı mimarileriyle dikkati çeken çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, bugünlerde sosyal medyanın gündeminde. Plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'i nedeniyle Dünya Sivaslılar Günü bugün kutlanıyor.

Twitter'da da #DünyaSivaslılarGünü etiketiyle pek çok mesaj paylaşılıyor. Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın resmi hesaplarından da bu güne özel mesajlar paylaşılıyor.

Öte yandan Sivaslı ünlüler de videolar çekip sosyal  medya hesaplarında yayınlanıyor. 

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