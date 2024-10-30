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Dubai vize istiyor mu? Dubai'ye kimlikle gidilir mi?

Güncelleme Tarihi:

#Dubai#Dubai Vize#Dubai Vize İstiyor Mu
Dubai vize istiyor mu Dubaiye kimlikle gidilir mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 16:12

Dubai'ye kimlikle gidilir mi, vize istiyor mu sorusu pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Küreselleşen dünya ile birlikte herkes bazı şartları karşılaması durumunda istediği ülkelere gidebilmektedir. Bu şartların en başında ise vize gelmektedir. Bazı ülkelere vizesiz girmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. İşte, Dubai'nin vize talebi hakkında detaylı bilgiler

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Dubai vize istiyor mu sorusu, seyahat etmek isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. Başka ülkeye gitmek isteyen kişiler ülkelerin sunduğu bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Peki, Dubai vize istiyor mu? Türkiye’den Dubai'ye seyahat için vize almak gerekiyor mu? İşte, o detaylar

Dubai vize istiyor mu?

Umuma Mahsus pasaportlar vizeye tabidir. Vizeler Ankara’daki BAE Büyükelçiliğinden, İstanbul’daki BAE Başkonsolosluğundan veya iki ülke arasında seferleri bulunan havayolları tarafından temin edilebilmektedir.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları vizeden muaftırlar (90 gün geçerli, 90 gün ikametli).

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