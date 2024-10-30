Dubai vize istiyor mu? Dubai'ye kimlikle gidilir mi?

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Dubai vize istiyor mu sorusu, seyahat etmek isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. Başka ülkeye gitmek isteyen kişiler ülkelerin sunduğu bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Peki, Dubai vize istiyor mu? Türkiye’den Dubai'ye seyahat için vize almak gerekiyor mu? İşte, o detaylar



Dubai vize istiyor mu?

Umuma Mahsus pasaportlar vizeye tabidir. Vizeler Ankara’daki BAE Büyükelçiliğinden, İstanbul’daki BAE Başkonsolosluğundan veya iki ülke arasında seferleri bulunan havayolları tarafından temin edilebilmektedir.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları vizeden muaftırlar (90 gün geçerli, 90 gün ikametli).