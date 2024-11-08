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Döndü Tozlu kimdir? Mehmetçiğe yardımıyla hatırlanan Döndü teyzeden acı haber

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Döndü Tozlu kimdir Mehmetçiğe yardımıyla hatırlanan Döndü teyzeden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 19:09

Mehmetçiğe yaptığı yardımla hatırlanan Döndü teyzeden üzücü haber geldi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçiğe yaşlılık maaşını bağışlayarak unutulmaz bir fedakarlık örneği sergileyen 98 yaşındaki Döndü Tozlu yaşamını yitirdi. Peki, Döndü Tozlu kimdir, öldü mü? İşte Döndü teyze hakkında bilinenler…

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2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçiğe desteğiyle hatırlanan Döndü teyzeden acı haber geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Döndü unutulmaz bir fedakarlık göstererek Mehmetçiğe yaşlılık maaşını bağışladı.

DÖNDÜ TOZLU KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçiğe yaşlılık maaşını bağışlayarak unutulmaz bir fedakarlık örneği sergileyen 98 yaşındaki Döndü Tozlu, hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Döndü Tozlu da unutulmayacak bir fedakarlık örneği ile Mehmetçiğin gönlünde taht kurdu. Döndü teyze, biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış ve "asker millet" olan Türk milletinin tarih boyunca Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha hafızalara kazımıştı. Milli Savunma Bakanlığı, her zaman hayırla yad ettikleri Döndü Tozlu'nun dün 98 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

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ÇOK SEVDİĞİ MEHMETÇİK, KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Vefat haberinin ardından Tozlu'nun Serik ilçesindeki evine, o çok sevdiği Mehmetçikleri taziye ziyaretinde bulundu. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi'ni temsilen; 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile beraberindeki askerî personel, Döndü teyzenin ailesine başsağlığı dilekleri ulaştırdı. Mehmetçik daha sonra Döndü teyzenin Akbaş Mahallesi'ndeki kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Döndü Tozlu kimdir Mehmetçiğe yardımıyla hatırlanan Döndü teyzeden acı haber

"Mehmetçik; seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yâd edecek"

Bakanlığın açıklamasında, "Her zaman yüce gönüllü, fedakâr ve vatansever bir büyüğümüz olarak hatırlayacağımız Döndü teyzemize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mehmetçik; seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yâd edecek..." ifadelerine yer verildi.

Döndü Tozlu kimdir Mehmetçiğe yardımıyla hatırlanan Döndü teyzeden acı haber

 

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