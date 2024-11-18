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Doktor Fırat Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yenidoğan Çetesi Lideri Doktor Fırat Sarı'nın biyografisi

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Doktor Fırat Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında Yenidoğan Çetesi Lideri Doktor Fırat Sarının biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 14:58

Doktor Fırat Sarı kimdir sorusu, adı geçtiği skandallar ve sağlık sektöründeki bağlantıları nedeniyle birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Sarı, Yenidoğan Çetesi davası ile gündeme geldi. Çeşitli hastanelerde çalışan ve bir sağlık şirketi bulunan Fırat Sarı, çete liderliğinden tutuklandı. Peki, Doktor Fırat Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Doktor Fırat Sarı, tıp alanındaki kariyeri ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddialarla tanınan bir isimdir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmış ve özel sağlık kuruluşlarıyla bağlantılı çalışmalarda bulunmuştur. Yenidoğan bebeklere yönelik suçlamalar nedeniyle adli süreçte yer alan Sarı, kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Peki, Doktor Fırat Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DOKTOR FIRAT SARI KİMDİR?

1974 doğumlu olan Doktor Fırat Sarı, 1992-2000 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı. Mezuniyetinin ardından pediatri uzmanlık eğitimini tamamlayan Sarı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. İstanbul’da çeşitli özel hastanelerde görev yapmış ve 2020 yılında Medisense Sağlık Hizmetleri adlı bir şirket kurmuştur. Akademik çalışmalara da ilgi göstermiştir.

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DOKTOR FIRAT SARI KARİYERİ

Sarı, kariyeri boyunca birçok sağlık kurumunda görev aldı. İstanbul’da Esenyurt Reyap Hastanesi’nde çalıştığı bilinen Sarı, çocuk sağlığı alanında uzman olarak faaliyet gösterdi. Ancak, adı Yenidoğan Çetesi olarak bilinen bir organizasyonda lider olarak geçtiği ve yeni doğan bebeklerle ilgili etik dışı sevk işlemleri yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanmıştır. Yenidoğan Çetesi’nin özel hastanelerle yapılan anlaşmalar sonucu bebeklerin sevk edilmesini organize ettiği ve bu durumun trajik sonuçlara yol açtığı ileri sürülmüştür

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