Doktor Fırat Sarı kimdir, hangi hastanelerde çalıştı?

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Dr. Fırat Sarı, Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin özel anlaşmalı hastanelere sevk edilmesi ve bu süreçte bazı bebeklerin hayatlarını kaybetmesine neden olan ihmaller nedeniyle ağır suçlamalarla karşı karşıyadır. Hazırlanan iddianamede, Dr. Fırat Sarı için 324 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Soruşturma kapsamında, Dr. Sarı ve beraberindekilerin bebeklerin tıbbi durumlarını manipüle ederek ölüm kayıtlarını değiştirdikleri ve çeşitli yolsuzluklar yaptığı iddia edilmektedir. Bu olay, Türkiye genelinde büyük tepki çekmiş ve en önemli gündem maddesi olmuştur.