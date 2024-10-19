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Doktor Fırat Sarı kimdir, hangi hastanelerde çalıştı?

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Doktor Fırat Sarı kimdir, hangi hastanelerde çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 10:09

Doktor Fırat Sarı, yakın zamanda kamuoyunun gündemine, "Yenidoğan Çetesi" adlı bir skandalı ile geldi. İddialara göre, İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapan ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olan Dr. Sarı, bu şebekenin lideri olarak gösteriliyor. İşte, Doktor Rıfat Sarı hakkında detaylı bilgiler

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Dr. Fırat Sarı, Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin özel anlaşmalı hastanelere sevk edilmesi ve bu süreçte bazı bebeklerin hayatlarını kaybetmesine neden olan ihmaller nedeniyle ağır suçlamalarla karşı karşıyadır. Hazırlanan iddianamede, Dr. Fırat Sarı için 324 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Soruşturma kapsamında, Dr. Sarı ve beraberindekilerin bebeklerin tıbbi durumlarını manipüle ederek ölüm kayıtlarını değiştirdikleri ve çeşitli yolsuzluklar yaptığı iddia edilmektedir. Bu olay, Türkiye genelinde büyük tepki çekmiş ve en önemli gündem maddesi olmuştur.

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