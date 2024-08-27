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Doğu At Ensefaliti Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

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Doğu At Ensefaliti Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 10:27

Son günlerde adından sıkça söz ettiren virüs türlerinden birisi olan Doğu At Ensefaliti Virüsü, bulaş riski dolayısıyla merak edilen virüs türleri arasında yer alıyor. Ölümcül risk barındırması nedeniyle pek çok vatandaş tarafından tüm riskleri ile araştırılan Doğu At Ensefaliti Virüsü, araştırılmaya başlandı. Peki, Doğu At Ensefaliti Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Haberin Devamı

Doğu At Ensefaliti Virüsü (Eastern Equine Encephalitis Virus, EEEV), ciddi beyin iltihabına (ensefalit) yol açabilen bir virüstür. Virüs, Togaviridae ailesine ait bir alfavirüs türüdür ve çoğunlukla Doğu Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülür.

NASIL BULAŞIR?

  • Sivrisinekler: EEEV, esas olarak enfekte sivrisinekler tarafından taşınır. Sivrisinekler, virüsü taşıyan kuşları ısırarak enfekte olur ve daha sonra insanları veya atları ısırarak virüsü bulaştırabilirler.
  • Doğal Çevreler: Virüs, genellikle bataklık ve sulak alanlarda yaşayan kuşlar arasında dolaşır. Bu alanlarda bulunan sivrisinekler, virüsü kuşlardan alarak insanlara veya atlara bulaştırabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Doğu At Ensefaliti virüsü ile enfekte olan kişilerde enfeksiyon genellikle iki aşamada ilerler:

  1. Hafif Enfeksiyon (Prodromal Dönem):

    • Ateş
    • Baş ağrısı
    • Kas ağrıları
    • Titreme
    • Mide bulantısı ve kusma

  2. Ciddi Enfeksiyon (Nörolojik Semptomlar):

    • Yüksek ateş
    • Şiddetli baş ağrısı
    • Boyun tutulması
    • Uyuşukluk
    • Işığa duyarlılık (fotofobi)
    • Zihinsel bulanıklık, konfüzyon
    • Nöbetler
    • Koma

EEEV, nadir olmasına rağmen oldukça tehlikelidir ve ciddi nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Hastalığa yakalananların yaklaşık %30'u hayatını kaybeder ve hayatta kalanların çoğu kalıcı nörolojik hasar yaşayabilir.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

  • Sivrisinek Isırıklarından Korunma: Enfeksiyonun önlenmesinin en önemli yolu, sivrisinek ısırıklarından korunmaktır. Bu, uzun kollu giysiler giymek, sivrisinek kovucular kullanmak ve sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden kaçınmakla sağlanabilir.
  • Çevre Kontrolü: Bataklık veya durgun su bulunan bölgelerde sivrisinek popülasyonunu azaltmak için önlemler alınmalıdır.

Doğu At Ensefaliti virüsü hakkında şüphe duyulan bir durumda, hızlı tıbbi müdahale çok önemlidir. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıktığında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

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