Doğu At Ensefaliti Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

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Doğu At Ensefaliti Virüsü (Eastern Equine Encephalitis Virus, EEEV), ciddi beyin iltihabına (ensefalit) yol açabilen bir virüstür. Virüs, Togaviridae ailesine ait bir alfavirüs türüdür ve çoğunlukla Doğu Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülür.
NASIL BULAŞIR?
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Doğu At Ensefaliti virüsü ile enfekte olan kişilerde enfeksiyon genellikle iki aşamada ilerler:
Hafif Enfeksiyon (Prodromal Dönem):
Ciddi Enfeksiyon (Nörolojik Semptomlar):
EEEV, nadir olmasına rağmen oldukça tehlikelidir ve ciddi nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Hastalığa yakalananların yaklaşık %30'u hayatını kaybeder ve hayatta kalanların çoğu kalıcı nörolojik hasar yaşayabilir.
KORUNMA YÖNTEMLERİ
Doğu At Ensefaliti virüsü hakkında şüphe duyulan bir durumda, hızlı tıbbi müdahale çok önemlidir. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıktığında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.