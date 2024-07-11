Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Doğan Kalafat'ın hayatı ve biyografisi

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Doğan Kalafat, Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından biri olarak tanınmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde önemli görevler üstlenmiş ve ülkenin deprem tehlikesine karşı bilinçlenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Peki, Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

26 Mayıs 1959 Van Erciş doğumu olan Doğan Kalafat, Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından biri olup, İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü'nde tamamlamış, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı'nda uzmanlaşmıştır. Deprem ve tsunami konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Kalafat, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde görev yapmıştır. Doğan Kalafat, 11 Temmuz 2024 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

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DOĞAN KALAFAT'IN KARİYERİ

Doğan Kalafat, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdürü olarak görev almıştır. Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgelerinde çeşitli araştırmalar yürütmüş ve deprem sonrası toplumun bilinçlenmesi için önemli çalışmalara imza atmıştır. Kalafat, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem ve olası tsunamiler hakkında sıkça uyarılarda bulunmakta ve toplumun afet bilincinin artırılması yönünde çalışmalar yapmıştır.​