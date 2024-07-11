×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Doğan Kalafat'ın hayatı ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Doğan Kalafat#Doğan Kalafat Kimdir#Doğan Kalafat Nereli
Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Doğan Kalafatın hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 13:17

Doğan Kalafat hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri ve hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdürü olarak görev yapan Kalafat, Türkiye'de depremler ve tsunami konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Peki, Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Doğan Kalafat, Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından biri olarak tanınmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde önemli görevler üstlenmiş ve ülkenin deprem tehlikesine karşı bilinçlenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Peki, Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

26 Mayıs 1959 Van Erciş doğumu olan Doğan Kalafat, Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından biri olup, İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü'nde tamamlamış, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı'nda uzmanlaşmıştır. Deprem ve tsunami konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Kalafat, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde görev yapmıştır. Doğan Kalafat, 11 Temmuz 2024 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Haberin Devamı

DOĞAN KALAFAT'IN KARİYERİ

Doğan Kalafat, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdürü olarak görev almıştır. Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgelerinde çeşitli araştırmalar yürütmüş ve deprem sonrası toplumun bilinçlenmesi için önemli çalışmalara imza atmıştır. Kalafat, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem ve olası tsunamiler hakkında sıkça uyarılarda bulunmakta ve toplumun afet bilincinin artırılması yönünde çalışmalar yapmıştır.​

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğan Kalafat#Doğan Kalafat Kimdir#Doğan Kalafat Nereli

BAKMADAN GEÇME!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yapılacak mı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yapılacak mı?

#Kabine Toplantısı
Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Doğan Kalafatın hayatı ve biyografisi

Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Doğan Kalafat'ın hayatı ve biyografisi

#Doğan Kalafat
KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ 2024 || KPSS nitelik kodu nedir, ne işe yarar 7315, 6225, 7300, 7368, 3173 nitelik kodu ne demek

KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ 2024 || KPSS nitelik kodu nedir, ne işe yarar? 7315, 6225, 7300, 7368, 3173 nitelik kodu ne demek?

#KPSS Nitelik Kodları
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2024 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr için tıklayın

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2024 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr!" için tıklayın!

#YKS
BYD otomobil fabrikası nereye, hangi ile kurulacak Çinli otomobil devinin yatırım detayları belli oldu

BYD otomobil fabrikası nereye, hangi ile kurulacak? Çinli otomobil devinin yatırım detayları belli oldu!

#BYD Otomobil Fabrikası

EN SON HABERLER

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yapılacak mı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta var mı, yapılacak mı?

#Kabine Toplantısı
Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Doğan Kalafatın hayatı ve biyografisi

Doğan Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Doğan Kalafat'ın hayatı ve biyografisi

#Doğan Kalafat
KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ 2024 || KPSS nitelik kodu nedir, ne işe yarar 7315, 6225, 7300, 7368, 3173 nitelik kodu ne demek

KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ 2024 || KPSS nitelik kodu nedir, ne işe yarar? 7315, 6225, 7300, 7368, 3173 nitelik kodu ne demek?

#KPSS Nitelik Kodları
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2024 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr için tıklayın

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || 2024 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr!" için tıklayın!

#YKS
BYD otomobil fabrikası nereye, hangi ile kurulacak Çinli otomobil devinin yatırım detayları belli oldu

BYD otomobil fabrikası nereye, hangi ile kurulacak? Çinli otomobil devinin yatırım detayları belli oldu!

#BYD Otomobil Fabrikası