Doğalgaz neden patlar? Evde doğalgaz patlaması neden olur?

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Doğalgaz patlamaları, doğalgazın havayla belirli bir oranda karışarak ve ardından bir kıvılcım veya ateş kaynağı ile temas etmesi sonucu meydana gelir. Evde doğalgaz patlamasına neden olabilecek başlıca sebepler şunlardır:
Doğalgaz borularında, bağlantı noktalarında veya gazlı cihazlarda meydana gelen sızıntılar gazın ev içine yayılmasına neden olabilir. Eğer bu gaz birikimi belirli bir seviyeye ulaşırsa, bir kıvılcım veya ateşle temas ettiğinde patlama riski doğar.
Doğalgaz tesisatının yanlış kurulması veya düzenli bakımının yapılmaması gaz sızıntılarına yol açabilir. Profesyonel olmayan kişilerin yaptığı kurulumlar ve ihmal edilen bakım işlemleri büyük risk taşır.
Ocak, fırın, kombi gibi gazla çalışan cihazlarda meydana gelen arızalar gaz kaçağına neden olabilir. Özellikle eski ve bakımsız cihazlar bu konuda daha yüksek risk taşır.
Doğalgaz kaçağı olan bir ortamda açık alev (çakmak, kibrit) veya elektrik kıvılcımları (anahtar açma/kapama, priz) patlamaya yol açabilir.
Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağı meydana geldiğinde, yetersiz havalandırma gazın birikmesine neden olabilir. Yeterli havalandırma olmaması patlama riskini artırır.
Deprem, sel gibi doğal afetler doğalgaz borularına zarar vererek gaz sızıntılarına ve ardından patlamalara yol açabilir.
Bu önlemler sayesinde doğalgaz kaynaklı patlamaların önüne geçilebilir ve evde güvenli bir ortam sağlanabilir.