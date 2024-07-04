Diyette karpuz ve kavun yenir mi? Uzmanlardan önemli bilgiler

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Kavun ve karpuz yemek kilo aldırır mı sorusu, özellikle diyet yapan kişiler için önem arz ediyor. Kavun ve karpuzda diyet esnasında öne çıkan meyvelerden biri olarak belirtilmektedir. Peki, kavun ve karpuz kilo aldırır mı? Diyette kavun ve karpuz yemek kilo yapar mı? İşte, kavun ve karpuzun diyete olan katkıları hakkında detayları derledik.

KAVUN VE KARPUZ KİLO ALDIRIR MI?

Kavun ve karpuz sağlığa olan katkıları fazla olan meyvelerin başında gelmektedir. Bu meyveler yüksek miktarda su içermeleri ve doğal bir şekere sahip olmalarından dolayı yazın diyet yapan kişiler için sağlıklı bir tatlı alternatifi olmaktadır. Kavun ve karpuz özellikle sindirim sisteminin çalışmasına destekte bulunarak kabızlığa iyi gelmesi başta olmak üzere idrar yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok hastalığa karşı etkili olabilmektedir.

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Kavun ve karpuz sahip oldukları vitamin ve mineraller sayesinde her yaştan insanın tüketmesi tavsiye edilen meyvelerden olmaktadır. İçerdikleri lif sayesinde kilo vermeye yardımcı olan bu meyveler aynı zamanda vücudun su ihtiyacının da karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Diyet yapanlar için bir ara öğün olarak sunulan kavun ve karpuz midede fazla yer kaplayarak kişinin fazladan bir şeyler yemesine engel olmaktadır. Bu sayede gereksiz kalori alımının önüne geçilerek kilo vermek mümkündür.

Kavun ve karpuz C vitamini bakımından zengin meyveler olmaktadır. Göz hastalıklarından kanser oluşumuna astımdan damar sağlığının korunmasına kadar pek çok hastalığın ortaya çıkmasını önleyen bu meyveler diyabet hastaları tarafından belirli porsiyonlarda tüketmeleri önerilmektedir. İçerdikleri şekerden dolayı diyabetli hastalar için riskli olabilmektedir.

DİYETTE KAVUN VE KARPUZ YEMEK KİLO YAPAR MI?

Diyet sırasında kavun ve karpuz yemenin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak bu meyveleri tüketirken belli porsiyonlarda tüketmek aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Çünkü kavun ve karpuzda yer alan şeker fazla tüketildiği zaman kilo alınmasına sebep olmaktadır. Diyetisyenler tarafından hazırlanan diyet programlarının spor ile desteklenmesi sonucunda kilo vermek daha hızlı olmaktadır.

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Kavun ve karpuz yağ içermedikleri için kolesterol için bir risk teşkil etmemektedirler. Bunun yanında yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasını sağlayan kavun ve karpuz özellikle kadınlar tarafından daha sık tüketilen meyveler arasında olmaktadır. Bu meyveler kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin kabul edilmektedir.

Kavun ve karpuz fazla enerji veren besinler olmamakla beraber fazla su içeren besinler oldukları için tüketilmeleri tavsiye edilmektedir. Bu nedenle bu meyveler midede yer kaplayarak kilo verme sürecine katkı sağlamaktadırlar.