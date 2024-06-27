Diyarbakır Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Diyarbakır Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Diyarbakır lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda Diyarbakır lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki Diyarbakır'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte Diyarbakır Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri...
DİYARBAKIR LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
Diyarbakır lise taban puanları 2024 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak 2023 lise taban puanları şu şekilde:
|Okul Adı
|Okul Türü
|Yabancı Dili
|Kontenjan
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilim
|Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|150
|480,684
|1,32
|Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|474,886
|2,15
|Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|469,68
|2,99
|Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|180
|460,441
|4,68
|Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|180
|454,216
|5,74
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|449,435
|6,62
|Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|441,881
|7,96
|Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|438,038
|8,65
|Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|429,406
|10,17
|Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|425,451
|10,84
|Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|270
|413,225
|12,96
|Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|409,856
|13,55
|Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|405,987
|14,24
|Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|397,785
|15,72
|Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|386,026
|17,93
|Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|385,717
|18,00
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|385,536
|18,04
|Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|375,386
|20,07
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|90
|368,946
|21,43
|Diyarbakır / Bağlar / Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|366,693
|21,91
|Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|357,392
|23,97
|Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|150
|353,525
|24,86
|Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|350,207
|25,65
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|328,529
|31,17
|Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|328,295
|31,23
|Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|325,009
|32,13
|Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|314,186
|35,25
|Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|60
|306,577
|37,57
|Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|302,443
|38,88
|Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|294,544
|41,46
|Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|277,961
|47,35
|Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|266,826
|51,81
|Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|253,039
|58,00
|Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|241,747
|63,68
|Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|240,1
|64,56
|Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|232,423
|68,96
|Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|40
|223,369
|74,53
|Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|223,131
|74,69
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|221,277
|75,87
|Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|220,462
|76,41
|Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|211,619
|82,18
|Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|205,723
|85,96
|Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|40
|204,272
|86,87
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|195,154
|91,98
|Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|193,278
|92,87
|Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|188,993
|94,74
|Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|181,075
|97,18
|Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|120
|176,094
|98,20
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|174,845
|98,45
|Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|174,276
|98,57
|Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|90
|164,536
|99,48