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Diyarbakır Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Diyarbakır Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Diyarbakır Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Diyarbakır Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 16:29

Diyarbakır lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, merakla beklenen LGS 2024 sınav sonuçları kapsamında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarını 28 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilerin erişimine açacak. LGS sonuçlarının belli olmasının ardından tercih sürecine geçilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Bu kapsamda öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorguluyor. Diyarbakır Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri de bu bağlamda araştırılıyor. Peki Diyarbakır'de hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor? Diyarbakır lise LGS 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Diyarbakır lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda Diyarbakır lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki Diyarbakır'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte Diyarbakır Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri...

DİYARBAKIR LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Diyarbakır lise taban puanları 2024 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak 2023 lise taban puanları şu şekilde:

Okul AdıOkul TürüYabancı DiliKontenjanTaban PuanıYüzdelik Dilim
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce150480,6841,32
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120474,8862,15
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120469,682,99
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce180460,4414,68
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce180454,2165,74
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce120449,4356,62
Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150441,8817,96
Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150438,0388,65
Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150429,40610,17
Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce120425,45110,84
Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce270413,22512,96
Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120409,85613,55
Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150405,98714,24
Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150397,78515,72
Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120386,02617,93
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90385,71718,00
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce30385,53618,04
Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120375,38620,07
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce90368,94621,43
Diyarbakır / Bağlar / Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90366,69321,91
Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce120357,39223,97
Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce150353,52524,86
Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30350,20725,65
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60328,52931,17
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90328,29531,23
Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150325,00932,13
Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60314,18635,25
Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce60306,57737,57
Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60302,44338,88
Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90294,54441,46
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60277,96147,35
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30266,82651,81
Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30253,03958,00
Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60241,74763,68
Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60240,164,56
Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce30232,42368,96
Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40223,36974,53
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30223,13174,69
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60221,27775,87
Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60220,46276,41
Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30211,61982,18
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30205,72385,96
Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce40204,27286,87
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30195,15491,98
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30193,27892,87
Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce30188,99394,74
Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30181,07597,18
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programıİngilizce120176,09498,20
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30174,84598,45
Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60174,27698,57
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programıİngilizce90164,53699,48

 

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