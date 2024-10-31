Diwali nedir, ne zaman kutlanır? Diwali festivali ve bayramı hakkında bilgiler

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Diwali bayramı ya da festivali, Hindistan'da kutsal olarak sayılan bir ritüeldir. Her yıl yüz binlere kişinin katılımıyla ışıklar içerisinde kutlanan Diwali, yeni yılın yaklaştığını ifade etmektedir. Peki, Diwali nedir, ne zaman kutlanır? İşte, festival hakkında detaylar

DİWALİ NEDİR?

Divali, Hindistan merkezli olup Hinduların kutladığı ve başlangıcı Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe, karanlık iki haftanın başlangıcına denk gelen, "ışık festivali" anlamına gelen bir ulusal festivaldir. Beş gün boyunca sürüp teolojik anlamının yanı sıra yeni yılın kutlanmasını referans vermektedir.

DİWALİ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Diwali bayramı, bu yıl 31 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir.

DİWALİ FESTİVALİ KAÇ GÜN SÜRER?

Diwali festivali toplam 5 gün sürmektedir.