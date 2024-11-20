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Diş Hekimleri Günü ne zaman kutlanır? 22 Kasım Düş Hekimleri Günü mü?

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Diş Hekimleri Günü ne zaman kutlanır 22 Kasım Düş Hekimleri Günü mü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:29

Diş sağlığımızın öneminin bir kez daha vurgulandığı Diş Hekimleri günü ne zaman, mesajlar ve sözlerle farkındalık yaratman isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye'de ilk diş hekimliği okulunun açıldığı gün kutlanan Diş Hekimleri Günü farklı tarihlerde olsa da tüm dünyada kutlanıyor. Peki, Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman, Türkiye'de hangi tarihte kutlanıyor? İşte Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözleri 2024...

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Diş Hekimleri Günü, her yıl 22 Kasım tarihinde kutlanır. Türkiye'de bu tarihin özel bir anlamı vardır; 22 Kasım 1908'de, Türkiye'de ilk diş hekimliği okulu olan Darülfünun Osmanlı Tıbbiyesi Dişçi Mektebi açılmıştır. Bu önemli olayın yıldönümü, Diş Hekimleri Günü olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, 22-27 Kasım tarihleri arasında, Diş Hekimliği Haftası olarak etkinlikler düzenlenir. Bu hafta boyunca diş hekimliği mesleğinin önemine dikkat çekilir ve ağız-diş sağlığı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.

22 Kasım Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

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Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin “22 Kasım Diş Hekimleri Günü”nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleş

Diş sağlığımız için özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.

Gülüşümüzü güzelleştiren tüm Diş Hekimlerinin ve Diş Hekimi adaylarının '22 Kasım Diş Hekimleri Günü' kutlu olsun.

Gülümsemelerimizin ardındaki gizli kahramanlar olan tüm diş hekimlerimizin günü kutlu olsun. Meslek hayatınızda başarılar dilerim.

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