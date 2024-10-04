Diş Hekimi atama 2024 2. dönem kura sonuçları açıklandı! İşte, sorgulama ekranı

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Diş Hekimi atama 2024 2. dönem kura sonuçları belli oldu. 2.Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (427), diş tabibi (368) uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacak.

DİŞ HEKİMİ ATAMA 2024 2. DÖNEM KURA SONUÇLARI