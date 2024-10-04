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Diş Hekimi atama 2024 2. dönem kura sonuçları açıklandı! İşte, sorgulama ekranı

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Diş Hekimi atama 2024 2. dönem kura sonuçları açıklandı İşte, sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 12:16

Diş Hekimi atama ve kura sonuçları ekranı, 4 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından münhal kadrolar ile duyuruldu. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapıldı. Peki, Diş Hekimi atama 2024 2. dönem kura sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Diş Hekimi atama 2024 2. dönem kura sonuçları belli oldu. 2.Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (427), diş tabibi (368) uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacak.

DİŞ HEKİMİ ATAMA 2024 2. DÖNEM KURA SONUÇLARI

Münhal Kadrolar   
Yerleşenler Listesi (1. Oturum)
Yerleşenler Listesi (2. Oturum)
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#Diş Hekimi Kura Sonuçları#Diş Hekimi Kura Sonucu#Diş Hekimi Kura Sonuç Ekranı

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