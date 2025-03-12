Dinçer Azaphan kimdir? Yaptığı yardımlarla dikkat çeken Dinçer Azaphan nereli ve ne iş yapıyor?

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Dinçer Azaphan, Tunç Holding’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı olarak tanınan bir iş insanıdır. Holding bünyesinde birden fazla sektörde faaliyet gösteren şirketlere sahip olan Azaphan, iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü içerisinde de aktif olarak faaliyet göstermektedir. Peki, Dinçer Azaphan kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DİNÇER AZAPHAN KİMDİR?

Dinçer Azaphan, iş dünyasındaki kariyerine Tunç Holding ile adım atmış ve holdingin büyümesine büyük katkı sağlamıştır. Tunç Holding, inşaat, tekstil, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete sahiptir. Azaphan’ın liderliğinde, holding giderek büyümüş ve iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Azaphan, sadece ticaretle değil, aynı zamanda yardımseverlik ruhuyla da tanınmaktadır.

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Azaphan, İstanbul'da toplam 3 akaryakıt İstasyonuyla faaliyet gösteren Tunç Petrol'ün sahibidir. Dinçer Azaphan 2008 yılında cirosunun 80-90 milyon lira civarında olduğunu belirtmiştir.