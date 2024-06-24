OBP onaylama nasıl yapılır? Dikkat! ÖSYM 4 gün süre tanıdı... ÖSYM OBP güncelleme nasıl yapılır?

ÖSYM OBP güncelleme işlemi birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin:
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerinizi kontrol edin. AİS'e Giriş
2. Eğitim Bilgilerinizi Onaylayın:
- Eksik veya hatalı bilgiler varsa, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumu ile görüşerek bilgileri e-okul sistemi üzerinden düzelttirin.
- Düzeltilen bilgileri tekrar AİS üzerinden kontrol ederek onaylayın.
3. KKİS Üzerinden Bilgi Girişi:
- Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar, bilgilerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirip AİS'den onaylamalıdır.
Son Tarih:
- İşlemlerinizi 28 Haziran 2024 saat 16:00’ya kadar tamamlayın.