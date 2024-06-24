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OBP onaylama nasıl yapılır? Dikkat! ÖSYM 4 gün süre tanıdı... ÖSYM OBP güncelleme nasıl yapılır?

Güncelleme Tarihi:

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OBP onaylama nasıl yapılır Dikkat ÖSYM 4 gün süre tanıdı... ÖSYM OBP güncelleme nasıl yapılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 12:20

ÖSYM OBP puan güncellemesi için YKS adaylarına süre tanıdı. Sınav değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerini kullanan ÖSYM, sistemde hata bulunan öğrenciler için OBP güncelleme sürecine başlanacağını duyurdu. Peki, ÖSYM OBP güncelleme nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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ÖSYM OBP güncelleme işlemi birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerinizi kontrol edin. AİS'e Giriş

2. Eğitim Bilgilerinizi Onaylayın:

  • Eksik veya hatalı bilgiler varsa, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumu ile görüşerek bilgileri e-okul sistemi üzerinden düzelttirin.
  • Düzeltilen bilgileri tekrar AİS üzerinden kontrol ederek onaylayın.

3. KKİS Üzerinden Bilgi Girişi:

  • Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar, bilgilerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirip AİS'den onaylamalıdır.

Son Tarih:

  • İşlemlerinizi 28 Haziran 2024 saat 16:00’ya kadar tamamlayın.
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