OBP onaylama nasıl yapılır? Dikkat! ÖSYM 4 gün süre tanıdı... ÖSYM OBP güncelleme nasıl yapılır?

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ÖSYM OBP güncelleme işlemi birkaç adımda kolayca tamamlanabilmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerinizi kontrol edin. AİS'e Giriş

2. Eğitim Bilgilerinizi Onaylayın:

Eksik veya hatalı bilgiler varsa, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumu ile görüşerek bilgileri e-okul sistemi üzerinden düzelttirin.

Düzeltilen bilgileri tekrar AİS üzerinden kontrol ederek onaylayın.

3. KKİS Üzerinden Bilgi Girişi:

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar, bilgilerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirip AİS'den onaylamalıdır.

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