DHBT ne zaman yapılacak? DHBT sınav tarihi belli oldu.. İşte, ÖSYM'nin DHBT sınav tarih bilgisi

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KPSS DHBT sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans sınavının tamamlanmasının ardından gözler, KPSS DHBT sınavının yapılacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2024 KPSS DHBT sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

DHBT 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak. Sınavın başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde erişime açılacak.

DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

DHBT sınavına, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticisi gibi görevlerde çalışmak isteyen adaylar katılabilmektedir. Adayların sınava başvurabilmesi için ilgili öğrenim şartlarını ve diğer başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

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SINAV İÇERİĞİ VE KONULARI

DHBT sınavında adaylar, din hizmetleri alanına yönelik bilgi ve becerilerini ölçen sorularla karşılaşmaktadır. Sınavda, İslam dininin temel kaynakları, dini bilgiler, fıkıh, akaid, siyer, İslam tarihi ve dini hitabet gibi konular yer almaktadır.