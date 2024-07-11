DHBT ne zaman yapılacak? 2024 DHBT sınav tarihi ve başvuru bilgileri

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Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu yaz aylarında tamamlanacak. Bu sürecin ardından gözler DHBT KPSS oturumuna çevrilecek. Peki, DHBT 2024 ne zaman yapılacak? İşte, sınav ve başvuru tarihi bilgisi

DHBT 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak. Sınavın başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde erişime açılacak.