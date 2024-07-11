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DHBT ne zaman yapılacak? 2024 DHBT sınav tarihi ve başvuru bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Dhbt#Dhbt Sınav Sonuçları#Dhbt Sonucu
DHBT ne zaman yapılacak 2024 DHBT sınav tarihi ve başvuru bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 10:12

KPSS DHBT sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans sınavının tamamlanmasının ardından gözler, KPSS DHBT sınavının yapılacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2024 KPSS DHBT sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu yaz aylarında tamamlanacak. Bu sürecin ardından gözler DHBT KPSS oturumuna çevrilecek. Peki, DHBT 2024 ne zaman yapılacak? İşte, sınav ve başvuru tarihi bilgisi

DHBT 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak. Sınavın başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde erişime açılacak.

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#Dhbt#Dhbt Sınav Sonuçları#Dhbt Sonucu

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