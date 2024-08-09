×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

DHBT başvuruları başladı! ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Dhbt#Dhbt Sınav Sonuçları#Dhbt Sonucu
DHBT başvuruları başladı ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 12:07

KPSS DHBT sınavı başvuruları bugün başladı. Lisans sınavının tamamlanmasının ardından gözler, KPSS DHBT sınavının yapılacağı tarihe çevrilmişti. Peki, 2024 KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte, ÖSYM'nin DHBT başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu yaz aylarında tamamlandı. Bu sürecin ardından gözler DHBT KPSS oturumuna çevrilmişti. Peki, DHBT 2024 ne zaman yapılacak? İşte, sınav ve başvuru tarihi bilgisi

DHBT 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak. Sınavın başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde erişime açılacak.

Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Haberin Devamı

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dhbt#Dhbt Sınav Sonuçları#Dhbt Sonucu

BAKMADAN GEÇME!

AÖF YAZ OKULU SINAV YRLERİ || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri çıktı mı AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAV YRLERİ || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri çıktı mı? AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

#AÖF
Yaz olimpiyatlarında break dans Googleda Doodle oldu 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarında break dans dalında kimler yarışacak, ne zaman

Yaz olimpiyatları'nda break dans Google'da Doodle oldu! 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda break dans dalında kimler yarışacak, ne zaman?

#Yaz Olimpiyatları'nda Break Dans
DHBT başvuruları başladı ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri

DHBT başvuruları başladı! ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri

#Dhbt
Maymun çiçeği varyantı Afrikada görüldü Maymun çiçeği virüsü nedir, tedavisi var mı İşte maymun çiçeği hastalığı belirtileri

Maymun çiçeği varyantı Afrika'da görüldü! Maymun çiçeği virüsü nedir, tedavisi var mı? İşte maymun çiçeği hastalığı belirtileri

#Maymun Çiçeği
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI (9 AĞUSTOS) || MEB GOV. TR BİLSEM mülakat sonucu açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları nereden, nasıl sorgulanır

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI (9 AĞUSTOS) || MEB GOV. TR BİLSEM mülakat sonucu açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

#BİLSEM Sınav Sonuçları 2024

EN SON HABERLER

AÖF YAZ OKULU SINAV YRLERİ || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri çıktı mı AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAV YRLERİ || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri çıktı mı? AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

#AÖF
Yaz olimpiyatlarında break dans Googleda Doodle oldu 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarında break dans dalında kimler yarışacak, ne zaman

Yaz olimpiyatları'nda break dans Google'da Doodle oldu! 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda break dans dalında kimler yarışacak, ne zaman?

#Yaz Olimpiyatları'nda Break Dans
DHBT başvuruları başladı ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri

DHBT başvuruları başladı! ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri

#Dhbt
Maymun çiçeği varyantı Afrikada görüldü Maymun çiçeği virüsü nedir, tedavisi var mı İşte maymun çiçeği hastalığı belirtileri

Maymun çiçeği varyantı Afrika'da görüldü! Maymun çiçeği virüsü nedir, tedavisi var mı? İşte maymun çiçeği hastalığı belirtileri

#Maymun Çiçeği
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI (9 AĞUSTOS) || MEB GOV. TR BİLSEM mülakat sonucu açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları nereden, nasıl sorgulanır

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI (9 AĞUSTOS) || MEB GOV. TR BİLSEM mülakat sonucu açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? BİLSEM 2024 bireysel değerlendirme sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

#BİLSEM Sınav Sonuçları 2024