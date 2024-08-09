DHBT başvuruları başladı! ÖSYM DHBT başvuru ekranı ve sınav tarihi bilgileri

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Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu yaz aylarında tamamlandı. Bu sürecin ardından gözler DHBT KPSS oturumuna çevrilmişti. Peki, DHBT 2024 ne zaman yapılacak? İşte, sınav ve başvuru tarihi bilgisi

DHBT 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak. Sınavın başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde erişime açılacak.

Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

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Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.