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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır 2023? İşte DGS sınav sonuç tarihi bilgisi

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#Dgs#Dgs Sonuçları#Dgs Sonucu
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak DGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır 2023 İşte DGS sınav sonuç tarihi bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 18:14

DGS sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. 2023 DGS sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasıyla ÖSYM’den sonuç açıklaması bekleniyor. Merkezi sınavın sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanacak. DGS sınav sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel bölümdeki doğru- yanlış cevap sayıları önlisans başarı puanı ve yerleştirmede kullanılacak DGS puanları yer alacak. DGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar sınav puanları, başarı sıralamaları ile birlikte açılan kontenjanları tercih edecek. Yerleştirme işlemleri tercih sıralaması, kontenjanlar ve puanlara göre yapılacak. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan DGS sınav sonuç tarihi…

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DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. DGS sınavının ardından adayların 'DGS sonuçları açıklandı' duyurusu için beklentileri arttı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçları açıklamasını beklemeye başladı. 16 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavların ardından 1 hafta geçerken sınavlara toplam 464 bin aday katıldı. DGS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla sınav sonuçları bildirilmeyecek. Adaylar Dikey Geçiş sınav sonuçlarına göre açılan boş kontenjanları tercih edecek. 4 yıllık lisans programlarında üniversite hayatlarını sürdürme hedefi olanlar DGS sınav sonuçları tarihini gündemine aldı. Peki 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimi…

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DGS sonuçları 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.

DGS sınav sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS sonuç ekranında aşağıdaki bilgiler yer alacak.

Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
Ön lisans başarı puanı
2023-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)

2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca bildirilecek.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

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Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2023-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2023-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir.

Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

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