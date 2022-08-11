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DGS SONUÇLARI: Merakla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı.... İşte sonuç sorgulama ekranı

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#Ösym#Dgs#Dgs Sonuçları
DGS SONUÇLARI: Merakla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı.... İşte sonuç sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:21

DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS 2022 sınav sonuçları nereden sorgulanır? sorusunun yanıtı ÖSYM'den gelen duyuru ile birlikte günün internette aranan konuları arasındaki yerini aldı. DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlendi. 3 Temmuz tarihinde düzenlenen DGS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını ve tercih sürecini bekliyorlardı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki, DGS sonuçları nereden sorgulanır?

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DGS sonuçları açıklandı.. DGS 2022 yılında 3 Temmuz’da düzenlendi. DGS soruları ve cevapları aynı gün içerisinde erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS sonuçları açıklandı. 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

DGS sonuçları açıklandı. 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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DGS SONUÇLARI: Merakla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı.... İşte sonuç sorgulama ekranı

TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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#Ösym#Dgs#Dgs Sonuçları

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