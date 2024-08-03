×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

DGS ile Hukuk'a geçiş kaldırıldı mı? Adalet'ten Hukuk Fakültesi'ne geçiş kalktı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Adaletten Hukuka Geçiş Kalktı Mı?#Adalet Bölümü#YÖK
DGS ile Hukuka geçiş kaldırıldı mı Adaletten Hukuk Fakültesine geçiş kalktı mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 14:41

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olarak ya da olabilecek durumdaki öğrenciler 2 yıllıktan 4 yıllık üniversitelere geçiş hakkı elde edebilirler. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile en çok geçiş yapılan bölümlerden biri de Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) yer alan Adalet bölümüdür. Peki adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

Haberin Devamı

DGS ile üniversite öğrencileri 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilmektedirler. 2 yıllık bir önlisans bölümü olan adaletten mezun olan adaylarda bunu yapmak istediklerinde girebilecekleri belli bölümler vardır. Peki Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi. YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adaletten Hukuka Geçiş Kalktı Mı?#Adalet Bölümü#YÖK

BAKMADAN GEÇME!

DGS ile Hukuka geçiş kaldırıldı mı Adaletten Hukuk Fakültesine geçiş kalktı mı

DGS ile Hukuk'a geçiş kaldırıldı mı? Adalet'ten Hukuk Fakültesi'ne geçiş kalktı mı?

#Adaletten Hukuka Geçiş Kalktı Mı?
Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında Gabriel Sara hangi takımlarda oynadı

Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında? Gabriel Sara hangi takımlarda oynadı?

#Gabriel Sara
Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi

#Kuzey Tunçelli Kimdir
TRT SPOR CANLI İZLE (YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2024 OLİMPİYAT) || TRT Spor Paris Olimpiyatları 2024 nasıl izlenir TRT Spor frekans ve uydu ayarları

TRT SPOR CANLI İZLE (YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2024 OLİMPİYAT) || TRT Spor Paris Olimpiyatları 2024 nasıl izlenir? TRT Spor frekans ve uydu ayarları

#TRT Spor Yayın Akışı
Transfer sezonu ne zaman bitecek TFF Süper Lig yaz transfer dönemi bitiş tarihini açıklandı

Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF Süper Lig yaz transfer dönemi bitiş tarihini açıklandı

#Yaz Transfer Sezonu

EN SON HABERLER

DGS ile Hukuka geçiş kaldırıldı mı Adaletten Hukuk Fakültesine geçiş kalktı mı

DGS ile Hukuk'a geçiş kaldırıldı mı? Adalet'ten Hukuk Fakültesi'ne geçiş kalktı mı?

#Adaletten Hukuka Geçiş Kalktı Mı?
Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında Gabriel Sara hangi takımlarda oynadı

Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında? Gabriel Sara hangi takımlarda oynadı?

#Gabriel Sara
Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Kuzey Tunçelli kariyeri ve biyografisi

#Kuzey Tunçelli Kimdir
TRT SPOR CANLI İZLE (YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2024 OLİMPİYAT) || TRT Spor Paris Olimpiyatları 2024 nasıl izlenir TRT Spor frekans ve uydu ayarları

TRT SPOR CANLI İZLE (YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2024 OLİMPİYAT) || TRT Spor Paris Olimpiyatları 2024 nasıl izlenir? TRT Spor frekans ve uydu ayarları

#TRT Spor Yayın Akışı
Transfer sezonu ne zaman bitecek TFF Süper Lig yaz transfer dönemi bitiş tarihini açıklandı

Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF Süper Lig yaz transfer dönemi bitiş tarihini açıklandı

#Yaz Transfer Sezonu