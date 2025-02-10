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DGS ile Hukuk Fakültesine geçiş kalktı mı? Adalet'ten Hukuk Fakültesine geçilmiyor mu?

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#Adaletten Hukuka Geçiş Kalktı Mı?#Adalet Bölümü#YÖK
DGS ile Hukuk Fakültesine geçiş kalktı mı Adaletten Hukuk Fakültesine geçilmiyor mu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:43

DGS ile üniversite öğrencileri 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilmektedirler. 2 yıllık bir önlisans bölümü olan adaletten mezun olan adaylarda bunu yapmak istediklerinde girebilecekleri belli bölümler vardır. Peki Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

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DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olarak ya da olabilecek durumdaki öğrenciler 2 yıllıktan 4 yıllık üniversitelere geçiş hakkı elde edebilirler. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile en çok geçiş yapılan bölümlerden biri de Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) yer alan Adalet bölümüdür. Peki adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...

ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi. YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.

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