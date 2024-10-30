Desilyon nedir, ne demek? Örneklerle desilyon hesabı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 14:53
Desilyon, Rusya'nın Google'a kestiği 20 desilyon dolarlık cezanın ardından merak konusu oldu. Bu kadar büyük bir paranın hesaplamasını kafasında canlandıramayan vatandaşlar, desilyon nedir ve ne kadar sorusuna cevap aradı. Matematikte bu büyük sayılar, "10" tabanına göre artan sıfır sayısıyla ifade edilir. Desilyon, 1 ve 33 sıfır ile ifade edildiği için, bunun hem altında hem üstünde birçok sayı vardır. İşte, desilyon hesabı hakkında detaylı bilgiler
Desilyonun altında, sıfır sayısına göre giderek küçülen sayılar bulunur. Desilyon'un bir altında Nonilyon yer alır:
- Nonilyon (10³⁰): 1 ve 30 sıfır (1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000)
- Oktilyon (10²⁷): 1 ve 27 sıfır
- Septilyon (10²⁴): 1 ve 24 sıfır
- Seksilyon (10²¹): 1 ve 21 sıfır
- Kentilyon (10¹⁸): 1 ve 18 sıfır
- Katilyon (10¹⁵): 1 ve 15 sıfır
- Trilyon (10¹²): 1 ve 12 sıfır
- Milyar (10⁹): 1 ve 9 sıfır
- Milyon (10⁶): 1 ve 6 sıfır
- Bin (10³): 1 ve 3 sıfır
Bu sayıların hepsi, desilyondan daha küçük ve daha az sıfıra sahip sayılar olarak sıralanır.
BÜYÜK KATLAR
Desilyondan sonra, sıfır sayısı artarak devam eder. Her seferinde üç sıfır ekleyerek sırayla şu sayıları elde ederiz:
- Undesilyon (10³⁶): 1 ve 36 sıfır
- Dodesilyon (10³⁹): 1 ve 39 sıfır
- Tredesilyon (10⁴²): 1 ve 42 sıfır
- Quatordesilyon (10⁴⁵): 1 ve 45 sıfır
- Quindesilyon (10⁴⁸): 1 ve 48 sıfır
- Sexdesilyon (10⁵¹): 1 ve 51 sıfır
- Septendesilyon (10⁵⁴): 1 ve 54 sıfır
- Oktodesilyon (10⁵⁷): 1 ve 57 sıfır
- Novemdesilyon (10⁶⁰): 1 ve 60 sıfır
- Vigintilyon (10⁶³): 1 ve 63 sıfır
Bu büyük sayılar, daha soyut ve nadiren kullanılan sayılardır ve sıklıkla teorik ya da bilimsel çalışmalarda kullanılırlar.