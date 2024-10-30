Desilyon nedir, ne demek? Örneklerle desilyon hesabı

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Desilyonun altında, sıfır sayısına göre giderek küçülen sayılar bulunur. Desilyon'un bir altında Nonilyon yer alır:

Nonilyon (10³⁰): 1 ve 30 sıfır (1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) Oktilyon (10²⁷): 1 ve 27 sıfır Septilyon (10²⁴): 1 ve 24 sıfır Seksilyon (10²¹): 1 ve 21 sıfır Kentilyon (10¹⁸): 1 ve 18 sıfır Katilyon (10¹⁵): 1 ve 15 sıfır Trilyon (10¹²): 1 ve 12 sıfır Milyar (10⁹): 1 ve 9 sıfır Milyon (10⁶): 1 ve 6 sıfır Bin (10³): 1 ve 3 sıfır

Bu sayıların hepsi, desilyondan daha küçük ve daha az sıfıra sahip sayılar olarak sıralanır.

BÜYÜK KATLAR

Desilyondan sonra, sıfır sayısı artarak devam eder. Her seferinde üç sıfır ekleyerek sırayla şu sayıları elde ederiz:

Undesilyon (10³⁶): 1 ve 36 sıfır Dodesilyon (10³⁹): 1 ve 39 sıfır Tredesilyon (10⁴²): 1 ve 42 sıfır Quatordesilyon (10⁴⁵): 1 ve 45 sıfır Quindesilyon (10⁴⁸): 1 ve 48 sıfır Sexdesilyon (10⁵¹): 1 ve 51 sıfır Septendesilyon (10⁵⁴): 1 ve 54 sıfır Oktodesilyon (10⁵⁷): 1 ve 57 sıfır Novemdesilyon (10⁶⁰): 1 ve 60 sıfır Vigintilyon (10⁶³): 1 ve 63 sıfır

Bu büyük sayılar, daha soyut ve nadiren kullanılan sayılardır ve sıklıkla teorik ya da bilimsel çalışmalarda kullanılırlar.