Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde

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Deha Tuzcu, sosyal medya fenomeni olarak ün kazanan ve çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği yayınlarla bilinen bir isimdir. Discord ve Omegle gibi platformlarda yaptığı yayınlarla dikkat çeken Tuzcu, havacılık ve uzay mühendisliği eğitimini sürdürmektedir. Ancak, son zamanlarda Discord yayınlarındaki söylemleri nedeniyle tepki toplamaktadır. Peki, Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DEHA TUZCU KİMDİR?

Deha Tuzcu, İstanbul doğumlu bir sosyal medya fenomenidir. Havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi almaktadır ve 21 yaşındadır. Tuzcu, özellikle Discord ve Omegle platformlarında yaptığı yayınlarla tanınmaktadır. Bu platformlarda spor ve eğlence odaklı içerikler sunarken, rap müziğe olan ilgisi ile de bilinir. Tuzcu’nun geniş bir sosyal medya takipçi kitlesi bulunmaktadır ve Deha INC. adıyla da bilinir.

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DEHA TUZCU'NUN KARİYERİ

Deha Tuzcu, sosyal medya platformlarında spor ve rap müzik odaklı içerikler üreterek dikkatleri üzerine çekmiştir. Omegle ve Discord'da yaptığı yayınlarla tanınan Tuzcu, sosyal medya fenomeni olarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Ancak, Discord'da düzenlediği bazı paneller ve burada sarf ettiği sözler nedeniyle tepki toplamış ve adı çeşitli tartışmalara karışmıştır. Özellikle kız çocuklarına yönelik zorbalık iddiaları, adını olumsuz yönde gündeme taşımıştır. Bu olayların ardından bazı ünlü isimler, onunla olan bağlantılarını sorgulamıştır.