×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde

Güncelleme Tarihi:

#Deha Tuzcu#Deha Tuzcu Kimdir#Deha Tuzcu Nereli
Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:37

Deha Tuzcu kimdir sorusu, özellikle sosyal medya üzerindeki faaliyetleri ve tartışmalı içerikleri ile gündeme gelmesi nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi olan Tuzcu, aynı zamanda Discord ve Omegle gibi platformlarda gerçekleştirdiği yayınlarla tanınıyor. Rap müzikle de ilgilenen Tuzcu, bu nedenle özellikle genç kitle tarafından tanınıyor. Peki, Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Deha Tuzcu, sosyal medya fenomeni olarak ün kazanan ve çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği yayınlarla bilinen bir isimdir. Discord ve Omegle gibi platformlarda yaptığı yayınlarla dikkat çeken Tuzcu, havacılık ve uzay mühendisliği eğitimini sürdürmektedir. Ancak, son zamanlarda Discord yayınlarındaki söylemleri nedeniyle tepki toplamaktadır. Peki, Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DEHA TUZCU KİMDİR?

Deha Tuzcu, İstanbul doğumlu bir sosyal medya fenomenidir. Havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi almaktadır ve 21 yaşındadır. Tuzcu, özellikle Discord ve Omegle platformlarında yaptığı yayınlarla tanınmaktadır. Bu platformlarda spor ve eğlence odaklı içerikler sunarken, rap müziğe olan ilgisi ile de bilinir. Tuzcu’nun geniş bir sosyal medya takipçi kitlesi bulunmaktadır ve Deha INC. adıyla da bilinir.

 

Haberin Devamı

DEHA TUZCU'NUN KARİYERİ

Deha Tuzcu, sosyal medya platformlarında spor ve rap müzik odaklı içerikler üreterek dikkatleri üzerine çekmiştir. Omegle ve Discord'da yaptığı yayınlarla tanınan Tuzcu, sosyal medya fenomeni olarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Ancak, Discord'da düzenlediği bazı paneller ve burada sarf ettiği sözler nedeniyle tepki toplamış ve adı çeşitli tartışmalara karışmıştır. Özellikle kız çocuklarına yönelik zorbalık iddiaları, adını olumsuz yönde gündeme taşımıştır. Bu olayların ardından bazı ünlü isimler, onunla olan bağlantılarını sorgulamıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deha Tuzcu#Deha Tuzcu Kimdir#Deha Tuzcu Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde

Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde

#Deha Tuzcu
SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI 2024 | Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiyede bu sene Kış saati başlayacak mı İşte son durum bilgileri

SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI 2024 | Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye'de bu sene Kış saati başlayacak mı? İşte son durum bilgileri!

#Saatler Geri Alınacak Mı
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim tercih tarihi belli oldu mu

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim tercih tarihi belli oldu mu?

#Kpss Tercih
A101 10 EKİM KATALOĞU 2024 YENİLENDİ A101 aktüel bu hafta neler getiriyor A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

A101 10 EKİM KATALOĞU 2024 YENİLENDİ! A101 aktüel bu hafta neler getiriyor? A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2024 || Sinyalleri Takip Et Bugün Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Yengeç, Aslan, Başak Ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2024 || Sinyalleri Takip Et! Bugün Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak Ve Diğer Burç Yorumları

#Burç

EN SON HABERLER

Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde

Deha Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Berkcan Güven diyalogu ve iddialarla gündemde

#Deha Tuzcu
SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI 2024 | Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiyede bu sene Kış saati başlayacak mı İşte son durum bilgileri

SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK MI 2024 | Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye'de bu sene Kış saati başlayacak mı? İşte son durum bilgileri!

#Saatler Geri Alınacak Mı
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim tercih tarihi belli oldu mu

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim tercih tarihi belli oldu mu?

#Kpss Tercih
A101 10 EKİM KATALOĞU 2024 YENİLENDİ A101 aktüel bu hafta neler getiriyor A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

A101 10 EKİM KATALOĞU 2024 YENİLENDİ! A101 aktüel bu hafta neler getiriyor? A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2024 || Sinyalleri Takip Et Bugün Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Yengeç, Aslan, Başak Ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2024 || Sinyalleri Takip Et! Bugün Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak Ve Diğer Burç Yorumları

#Burç