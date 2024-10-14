Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Nobel Ekonomi ödülünü alan Daron Acemoğlu'nun biyografi bilgileri

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Daron Acemoğlu, uluslararası düzeyde tanınan bir Türk-Amerikalı ekonomisttir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) profesör olarak görev yapmakta ve siyasal ekonomi ile ekonomik kalkınma konularındaki çalışmalarıyla bilinir. Acemoğlu, özellikle ekonomik kurumların kalkınmadaki rolünü inceleyen çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazanmıştır. Daron Acemoğlu, çalışmaları dolayısıyla Nobel Ekonomi ödülüne aday gösterilmiş ve 2024 yılında bu ödülü kazanan isim olmuştur.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967'de İstanbul, Kadıköy’de doğdu. Ermeni kökenli bir ailenin çocuğu olan Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini İngiltere’de tamamladı. York Üniversitesi’nde matematiksel ekonomi eğitimi aldı ve Londra Ekonomi Okulu’ndan doktora derecesi kazandı. 1993’ten itibaren akademik kariyerini MIT’de sürdürüyor ve 2019’da “enstitü profesörü” unvanını aldı.

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DARON ACEMOĞLU KARİYERİ

Acemoğlu, MIT’de ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır. Ekonomik kalkınma, büyüme, gelir eşitsizliği ve siyasal ekonomi üzerine çalışmalar yapmıştır. James A. Robinson ile birlikte yazdığı “Why Nations Fail” (Ulusların Düşüşü) kitabıyla tanınmaktadır. 2005 yılında ekonomi alanında prestijli John Bates Clark madalyasına layık görüldü. Çalışmaları, birçok bilimsel ödülle ve akademik başarılarla taçlandırılmıştır.

Daron Acemoğlu, 14 Ekim 2024 yılında Nobel Ekonomi ödülüne layık görülmüştür.