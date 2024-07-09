Dang humması nedir, ölümcül müdür, nasıl bulaşır? Dang humması insandan insana geçer mi?

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Dang humması, Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisinek türlerinin ısırıklarıyla bulaşan bir viral enfeksiyondur. Dang virüsünün (DENV) dört farklı serotipi (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) bulunmaktadır. Bu enfeksiyon genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Eklem ve kas ağrıları

Gözlerin arkasında ağrı

Mide bulantısı ve kusma

Deride döküntüler

Hafif kanama (burun kanaması, diş eti kanaması)

ÖLÜMCÜL MÜDÜR?

Dang humması genellikle hafif seyretse de, bazı durumlarda şiddetli ve potansiyel olarak ölümcül olabilir. Şiddetli dang humması (daha önce dang hemorajik ateşi veya dang şoku sendromu olarak bilinir) aşağıdaki komplikasyonlara yol açabilir:

Kanama

Plazma sızıntısı

Organ yetmezliği

Erken teşhis ve uygun tıbbi müdahale ile şiddetli dang hummasından kaynaklanan ölüm riski önemli ölçüde azaltılabilir.

NASIL BULAŞIR?

Dang virüsü, enfekte bir Aedes sivrisineği tarafından ısırıldığında bulaşır. Bu sivrisinekler genellikle sabah erken saatlerde ve akşamüstü aktiftir. Sivrisineklerin ısırıklarıyla virüs insanlar arasında yayılır.

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İNSANDAN İNSANA GEÇER Mİ?

Dang humması doğrudan insandan insana geçmez. Ancak, enfekte bir kişinin kanını emen bir sivrisinek, virüsü alarak başka bir kişiye bulaştırabilir. Bu nedenle, enfekte bir kişinin çevresinde sivrisinek kontrolü ve koruyucu önlemler almak önemlidir.

KORUNMA VE TEDAVİ