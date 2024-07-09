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Dang humması nedir, ölümcül müdür, nasıl bulaşır? Dang humması insandan insana geçer mi?

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#Dang#Dang Humması#Dang Humması Nasıl Bulaşır
Dang humması nedir, ölümcül müdür, nasıl bulaşır Dang humması insandan insana geçer mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 10:39

Dang humması ölümcül olabilir, ancak çoğu vakada hafif seyretmektedir. Hastalık, enfekte sivrisineklerin ısırması ile bulaşır ve insandan insana bulaşması enderdir. Hastalığın önlenmesi için sivrisinek kontrolü önemlidir. Şiddetli grip benzeri semptomlarla kendisini gösteren dang humması (dangue virüsü) hastalığı son zamanlarda Sri Lanka'da yayılarak onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Genellikle, tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, dang humması sık yolculuk yapan kişiler için risk oluşturuyor. Peki, dang humması nedir? Dang humması bulaşıcı mı? İşte, hastalık ile ilgili merak edilenler.

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Dang humması, Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisinek türlerinin ısırıklarıyla bulaşan bir viral enfeksiyondur. Dang virüsünün (DENV) dört farklı serotipi (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) bulunmaktadır. Bu enfeksiyon genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Yüksek ateş

  • Şiddetli baş ağrısı

  • Eklem ve kas ağrıları

  • Gözlerin arkasında ağrı

  • Mide bulantısı ve kusma

  • Deride döküntüler

  • Hafif kanama (burun kanaması, diş eti kanaması)

ÖLÜMCÜL MÜDÜR?

Dang humması genellikle hafif seyretse de, bazı durumlarda şiddetli ve potansiyel olarak ölümcül olabilir. Şiddetli dang humması (daha önce dang hemorajik ateşi veya dang şoku sendromu olarak bilinir) aşağıdaki komplikasyonlara yol açabilir:

  • Kanama
  • Plazma sızıntısı
  • Organ yetmezliği

Erken teşhis ve uygun tıbbi müdahale ile şiddetli dang hummasından kaynaklanan ölüm riski önemli ölçüde azaltılabilir.

NASIL BULAŞIR?

Dang virüsü, enfekte bir Aedes sivrisineği tarafından ısırıldığında bulaşır. Bu sivrisinekler genellikle sabah erken saatlerde ve akşamüstü aktiftir. Sivrisineklerin ısırıklarıyla virüs insanlar arasında yayılır.

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İNSANDAN İNSANA GEÇER Mİ?

Dang humması doğrudan insandan insana geçmez. Ancak, enfekte bir kişinin kanını emen bir sivrisinek, virüsü alarak başka bir kişiye bulaştırabilir. Bu nedenle, enfekte bir kişinin çevresinde sivrisinek kontrolü ve koruyucu önlemler almak önemlidir.

KORUNMA VE TEDAVİ

  • Sivrisinek ısırıklarından korunmak için böcek kovucular kullanmak.

  • Uzun kollu giysiler giymek.

  • Sivrisineklerin üreme alanlarını azaltmak için durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak.

  • Dang humması için spesifik bir antiviral tedavi yoktur; tedavi semptomları hafifletmeye yöneliktir.

  • Şiddetli vakalar hastanede izlenmeli ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

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