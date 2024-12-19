D8 nedir? D8 ülkeleri hangileridir?

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D8, "Developing Eight" (Sekiz Gelişen Ülke) anlamına gelir ve 1997 yılında kurulan bir uluslararası ekonomik işbirliği platformudur. D8'in amacı, gelişen ülkeler arasında ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak kalkınmayı sağlamak ve bu ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendirmektir.

D8 ülkeleri şunlardır:

Türkiye Endonezya Bangladeş Mısır Nijerya Pakistan İran Fas

Bu sekiz ülke, ortak kalkınmayı teşvik etmek ve birbirlerinin ekonomilerine katkı sağlamak için işbirliği yapmaktadır. D8, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler kurmanın yanı sıra, gelişen ülkeler için ortak sorunlara çözümler bulmayı hedefler. D8’in çalışma alanları arasında ticaretin artırılması, enerji işbirlikleri, sanayi, teknoloji transferi, sağlık ve eğitim gibi konular yer alır.