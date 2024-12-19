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D8 nedir? D8 ülkeleri hangileridir?

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#D8 Nedir#D8 Ülkeleri Hangileri#D8 Ne Demek
D8 nedir D8 ülkeleri hangileridir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:39

D8 (Developing 8), Gelişen Sekiz Ülke olarak bilinen bir ekonomik işbirliği ve geliştirme platformudur. 1997 yılında, dünya genelinde gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla kurulmuştur. D8'in temel amacı, üye ülkeler arasındaki ticaret, kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

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D8, "Developing Eight" (Sekiz Gelişen Ülke) anlamına gelir ve 1997 yılında kurulan bir uluslararası ekonomik işbirliği platformudur. D8'in amacı, gelişen ülkeler arasında ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak kalkınmayı sağlamak ve bu ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendirmektir.

D8 ülkeleri şunlardır:

  1. Türkiye
  2. Endonezya
  3. Bangladeş
  4. Mısır
  5. Nijerya
  6. Pakistan
  7. İran
  8. Fas

Bu sekiz ülke, ortak kalkınmayı teşvik etmek ve birbirlerinin ekonomilerine katkı sağlamak için işbirliği yapmaktadır. D8, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler kurmanın yanı sıra, gelişen ülkeler için ortak sorunlara çözümler bulmayı hedefler. D8’in çalışma alanları arasında ticaretin artırılması, enerji işbirlikleri, sanayi, teknoloji transferi, sağlık ve eğitim gibi konular yer alır.

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