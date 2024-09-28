×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Cumartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? Cumartesi eczaneler nöbetçi mi olur? 2024 bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Eczane#Eczaneler Cumartesi#Cumartesi Eczane Açık Mı
Cumartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü Cumartesi eczaneler nöbetçi mi olur 2024 bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 09:52

Eczaneler cumartesi günü açık mı sorusu, rahatsızlıkları dolayısıyla kendilerine ya da yakınlarına ilaç almak zorunda olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Cumartesi günü eczaneler çalışıyor mu sorusuna alacakları yanıta göre harekete geçecek olan vatandaşlar, bu konu hakkında net bir bilgi edinmek istiyor. Peki, eczaneler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Eczaneler cumartesi günü açık mı ve saat kaça kadar açık sorusu, ilaç temini için harekete geçecek olan vatandaşların odak noktası oldu. Eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi edinerek yola çıkmak isteyen vatandaşlar, buna göre nöbetçi eczane arayışına girecek. Peki, eczaneler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler cumartesi günleri 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Haberin Devamı

Dolayısıyla pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir durumda olacaktır. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eczane#Eczaneler Cumartesi#Cumartesi Eczane Açık Mı

BAKMADAN GEÇME!

Cumartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü Cumartesi eczaneler nöbetçi mi olur 2024 bilgileri

Cumartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? Cumartesi eczaneler nöbetçi mi olur? 2024 bilgileri

#Eczane
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Aslan rekor için sahaya çıkıyor Muhtemel 11’ler…

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Aslan rekor için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11’ler…

#Galatasaray - Kasımpaşa
VGM burs başvurusu ne zaman, hangi ay yapılacak 2024-2025 VGM burs başvuru şartları ve tarih bilgisi

VGM burs başvurusu ne zaman, hangi ay yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları ve tarih bilgisi

#VGM Burs Başvuruları Ne Zaman
Öğretmen mülakat sonuçları için Bakan Tekinden en son açıklama (28 Eylül) Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Öğretmen mülakat sonuçları için Bakan Tekin'den en son açıklama! (28 Eylül) Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

#Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları
Sağlık ocakları cumartesi günü açık mı, hafta sonu kapalı mı Aile Hekimliği cumartesi günü açık olur mu

Sağlık ocakları cumartesi günü açık mı, hafta sonu kapalı mı? Aile Hekimliği cumartesi günü açık olur mu?

#Çalışma Saatleri

EN SON HABERLER

Cumartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü Cumartesi eczaneler nöbetçi mi olur 2024 bilgileri

Cumartesi günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? Cumartesi eczaneler nöbetçi mi olur? 2024 bilgileri

#Eczane
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Aslan rekor için sahaya çıkıyor Muhtemel 11’ler…

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Aslan rekor için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11’ler…

#Galatasaray - Kasımpaşa
VGM burs başvurusu ne zaman, hangi ay yapılacak 2024-2025 VGM burs başvuru şartları ve tarih bilgisi

VGM burs başvurusu ne zaman, hangi ay yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları ve tarih bilgisi

#VGM Burs Başvuruları Ne Zaman
Öğretmen mülakat sonuçları için Bakan Tekinden en son açıklama (28 Eylül) Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Öğretmen mülakat sonuçları için Bakan Tekin'den en son açıklama! (28 Eylül) Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

#Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları
Sağlık ocakları cumartesi günü açık mı, hafta sonu kapalı mı Aile Hekimliği cumartesi günü açık olur mu

Sağlık ocakları cumartesi günü açık mı, hafta sonu kapalı mı? Aile Hekimliği cumartesi günü açık olur mu?

#Çalışma Saatleri