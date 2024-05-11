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Cumartesi günü eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi çalışıyor? Eczane çalışma saatleri 2024

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Cumartesi günü eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi çalışıyor Eczane çalışma saatleri 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 09:53

Eczaneler cumartesi günü açık mı ve saat kaça kadar açık sorusu, ilaç temini için harekete geçecek olan vatandaşların odak noktası oldu. Eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi edinerek yola çıkmak isteyen vatandaşlar, buna göre nöbetçi eczane arayışına girecek. Peki, eczaneler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Eczaneler cumartesi günü açık mı sorusu, rahatsızlıkları dolayısıyla kendilerine ya da yakınlarına ilaç almak zorunda olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Cumartesi günü eczaneler çalışıyor mu sorusuna alacakları yanıta göre harekete geçecek olan vatandaşlar, bu konu hakkında net bir bilgi edinmek istiyor. Peki, eczaneler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler cumartesi günleri 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

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Dolayısıyla pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir durumda olacaktır. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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