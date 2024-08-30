Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne kadar sürer?

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Cuma namazı, öğle vakti cemaatle birlikte kılınan bir namaz olduğu için belirli saat aralığında eda edilmesi gereken ibadetler arasında yer almaktadır. Cuma namazı, camide toplanan müslümanların cemaat halinde kıldığı bir namaz olduğu için, hutbe ve namaz süresi bir arada değerlendirilir. Hutbe, imamın İslami konularda vaaz verdiği bir konuşmadır ve cuma namazının bir parçasıdır. Peki, tüm bu çerçevede Cuma namazı ne kadar sürer? İşte, Cuma namazı süresi hakkında detaylı bilgiler

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.