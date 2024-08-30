×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne kadar sürer?

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Namazı#Cuma Namazı Ne Kadar Sürer#Cuma Namazı Vakti
Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer Cuma namazı ne kadar sürer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:58

Cuma namazı, İslam dininde öğle vakti kılınan bir cemaat namazıdır. Süresi, diğer namazlarda olduğu gibi kişinin kendi ibadet tarzına göre değil ve imamın okuyacağı dua gibi bağıllarla değişebilir. Genellikle cuma namazı, hutbe (vaaz) ile birlikte yaklaşık 20 ila 30 dakika sürer. Ancak bunun bir ortalaması da bulunmaktadır. Peki, Cuma namazı saat kaçta biter ve ne kadar sürer? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Cuma namazı, öğle vakti cemaatle birlikte kılınan bir namaz olduğu için belirli saat aralığında eda edilmesi gereken ibadetler arasında yer almaktadır. Cuma namazı, camide toplanan müslümanların cemaat halinde kıldığı bir namaz olduğu için, hutbe ve namaz süresi bir arada değerlendirilir. Hutbe, imamın İslami konularda vaaz verdiği bir konuşmadır ve cuma namazının bir parçasıdır. Peki, tüm bu çerçevede Cuma namazı ne kadar sürer? İşte, Cuma namazı süresi hakkında detaylı bilgiler

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Namazı#Cuma Namazı Ne Kadar Sürer#Cuma Namazı Vakti

BAKMADAN GEÇME!

Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer Cuma namazı ne kadar sürer

Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne kadar sürer?

#Cuma Namazı
TV YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2024 (ZAFER BAYRAMI ÖZEL) || Bugün tvde ne var Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2024 (ZAFER BAYRAMI ÖZEL) || Bugün tv'de ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı 30 Ağustos 2024
Narin bulundu mu SON DAKİKA HABERLERİ | Diyarbakırda kaybolan kız Narinin ağabeyi için Adli Tıp raporu açıklandı..

Narin bulundu mu? SON DAKİKA HABERLERİ | Diyarbakır'da kaybolan kız Narin'in ağabeyi için Adli Tıp raporu açıklandı..

#Narin
30 AĞUSTOS KONSERLERİ İSTANBUL 2024 (ÜCRETSİZ) || Bugün 30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar var İstanbulda bugün konser var mı

30 AĞUSTOS KONSERLERİ İSTANBUL 2024 (ÜCRETSİZ) || Bugün 30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar var? İstanbul'da bugün konser var mı?

#30 Ağustos Konserleri 2024
Ağustos ayı enflasyon verisi 2024 ne zaman açıklanacak Ağustos 2024 enflasyon beklentisi

Ağustos ayı enflasyon verisi 2024 ne zaman açıklanacak? Ağustos 2024 enflasyon beklentisi!

#Ağustos Enflasyon Verisi 2024

EN SON HABERLER

Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer Cuma namazı ne kadar sürer

Cuma ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne kadar sürer?

#Cuma Namazı
TV YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2024 (ZAFER BAYRAMI ÖZEL) || Bugün tvde ne var Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2024 (ZAFER BAYRAMI ÖZEL) || Bugün tv'de ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı 30 Ağustos 2024
Narin bulundu mu SON DAKİKA HABERLERİ | Diyarbakırda kaybolan kız Narinin ağabeyi için Adli Tıp raporu açıklandı..

Narin bulundu mu? SON DAKİKA HABERLERİ | Diyarbakır'da kaybolan kız Narin'in ağabeyi için Adli Tıp raporu açıklandı..

#Narin
30 AĞUSTOS KONSERLERİ İSTANBUL 2024 (ÜCRETSİZ) || Bugün 30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar var İstanbulda bugün konser var mı

30 AĞUSTOS KONSERLERİ İSTANBUL 2024 (ÜCRETSİZ) || Bugün 30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar var? İstanbul'da bugün konser var mı?

#30 Ağustos Konserleri 2024
Ağustos ayı enflasyon verisi 2024 ne zaman açıklanacak Ağustos 2024 enflasyon beklentisi

Ağustos ayı enflasyon verisi 2024 ne zaman açıklanacak? Ağustos 2024 enflasyon beklentisi!

#Ağustos Enflasyon Verisi 2024